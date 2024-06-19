Кечинов о Смолове в «Краснодаре»: «Он уже отыграл свое, лучшие годы позади. Не думаю, что будет серьезным помощником в борьбе с «Зенитом»
Валерий Кечинов высказался о переходе Федора Смолова в «Краснодар».
Ранее «быки» объявили о подписании однолетнего контракта с 34‑летним нападающим.
«А что Смолов? Он уже отыграл свое, ему много лет. Его лучшие годы позади в любом случае. Может, Смолов своим опытом поможет команде: будет в раздевалке за атмосферу отвечать.
Не думаю, что Федор будет серьезным помощником «Краснодару» в борьбе с «Зенитом», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Завершит карьеру и останется работать в системе клуба, как и планирует.