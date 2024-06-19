Кечинов о Смолове в «Краснодаре»: «Он уже отыграл свое, лучшие годы позади. Не думаю, что будет серьезным помощником в борьбе с «Зенитом»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Валерий Кечинов Краснодар Матч ТВ Футбол

Валерий Кечинов высказался о переходе Федора Смолова в «Краснодар».

Ранее «быки» объявили о подписании однолетнего контракта с 34‑летним нападающим.

«А что Смолов? Он уже отыграл свое, ему много лет. Его лучшие годы позади в любом случае. Может, Смолов своим опытом поможет команде: будет в раздевалке за атмосферу отвечать.

Не думаю, что Федор будет серьезным помощником «Краснодару» в борьбе с «Зенитом», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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8 комментариев
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Ответ Омичёв
Смолову вообще пофиг на происходящее на поле. Его команда проиграла чемпионство, а он ходил улыбался
А в чем проблема? Рональдиньо 90 процентов карьеры улыбался, при пропущенных мяча, при поражения, при проигравших тиулах и кубка. И? Дажюльше что? Ты в курсе что это защитная реакция. Вот у тебя например защитная реакция злость, скорее всего плачешьили грусть. А у некоторых вот так.что такого? Лн что помле этого поехал в стриптиз или на день рождение к кому то танцевать? Сам игрок слабый сейчас в плане футбола. Но обвинять в улыбке... или к врачу сходи, неадекватность надо лечить э. С себя начни прежде чем упрекать кого то в улыбке. Научись людям добро показывать, улыбаться соседям.
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Смолову вообще пофиг на происходящее на поле. Его команда проиграла чемпионство, а он ходил улыбался
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Смолов пригодится Краснодару,когда Кордоба вздумает в очередной раз показывать свои причандалы. И конечно же никто не возлагает на него великие надежды.
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Ответ wadwill13
А в чем проблема? Рональдиньо 90 процентов карьеры улыбался, при пропущенных мяча, при поражения, при проигравших тиулах и кубка. И? Дажюльше что? Ты в курсе что это защитная реакция. Вот у тебя например защитная реакция злость, скорее всего плачешьили грусть. А у некоторых вот так.что такого? Лн что помле этого поехал в стриптиз или на день рождение к кому то танцевать? Сам игрок слабый сейчас в плане футбола. Но обвинять в улыбке... или к врачу сходи, неадекватность надо лечить э. С себя начни прежде чем упрекать кого то в улыбке. Научись людям добро показывать, улыбаться соседям.
Полностью согласен. Мы тычим в соринку в других глазах, а в своём не замечаем брёвен..
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Федя сдал тут всё и так ясно всем. Года берут своё, молодость будь вечна!
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Так никто и не собирается с "Зенитом" бороться. "Зенит" больше такого шанса, как в этом году, лет пять точно не даст.
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Опытный крутой игрок поможет молодым.
Завершит карьеру и останется работать в системе клуба, как и планирует.
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