38-летний Фалькао хочет перейти в колумбийский «Мильонариос», несмотря на предложения из-за рубежа

Радамель Фалькао может вернуться в чемпионат Колумбии.

По данным , 38-летний форвард хочет подписать контракт с « ». Он отдает предпочтение колумбийской команде, несмотря на предложения из-за рубежа.

Между Фалькао и «Мильонариос» идут переговоры, они в продвинутой стадии.

Прошлый сезон форвард провел в « ». Он сыграл в 22 матчах и забил один гол, проводя на поле в среднем 17 минут.