38-летний Фалькао хочет перейти в колумбийский «Мильонариос», несмотря на предложения из-за рубежа
Радамель Фалькао может вернуться в чемпионат Колумбии.
По данным Фабрицио Романо, 38-летний форвард хочет подписать контракт с «Мильонариос». Он отдает предпочтение колумбийской команде, несмотря на предложения из-за рубежа.
Между Фалькао и «Мильонариос» идут переговоры, они в продвинутой стадии.
Прошлый сезон форвард провел в «Райо Вальекано». Он сыграл в 22 матчах Ла Лиги и забил один гол, проводя на поле в среднем 17 минут.