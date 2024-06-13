38-летний Фалькао хочет перейти в колумбийский «Мильонариос», несмотря на предложения из-за рубежа

Теги Ла Лига возможные трансферы Райо Вальекано высшая лига Колумбия Мильонариос Радамель Фалькао Фабрицио Романо Футбол

Радамель Фалькао может вернуться в чемпионат Колумбии.

По данным Фабрицио Романо, 38-летний форвард хочет подписать контракт с «Мильонариос». Он отдает предпочтение колумбийской команде, несмотря на предложения из-за рубежа.

Между Фалькао и «Мильонариос» идут переговоры, они в продвинутой стадии.

Прошлый сезон форвард провел в «Райо Вальекано». Он сыграл в 22 матчах Ла Лиги и забил один гол, проводя на поле в среднем 17 минут.

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6 комментариев
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В каком же возрасте Фалькао докажет, что Карпин был не прав
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Пока читал заголовок Фалькао состарился на год.
+4
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Медицина и диетология, конечно, сделали гигантский скачок, каждый второй уже чуть ли не до 40 готов играть на приличном уровне, было бы здорово, если бы легенды прошлого могли прибавить по 5-7 лет карьеры
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Карпин: "Ну, теперь-то к нам поедешь?!"
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Ответ За Валенсию с 1999
Районирован Вальекано? Вы это серьёзно?
Районная команда
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