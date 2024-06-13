Шустер о Флике в «Барсе»: «Их проблема не в тренере, а в команде – нужно стремиться к качеству, чтобы конкурировать с теми, кто на вершине. Немцы в Испании всегда были успешны»

Бернд Шустер высказался о назначении Ханса-Дитера Флика в «Барселону».

«В целом мы, немцы, всегда были успешны [в испанских клубах], по крайней мере, в начале. Флик – тренер, который уже знает, что такое тренировать великие команды, он провел невероятный сезон в «Баварии».

Я думаю, проблема «Барсы» не в тренере, ее не исправить, даже если менять их каждый год. Дело в команде – нужно стремиться к такому качеству, чтобы всерьез конкурировать с теми, кто находится на вершине», – сказал бывший игрок «Барселоны».