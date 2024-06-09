Мата закончил программу «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта» в Гарвардской школе бизнеса

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Хуан Мата соцсети Футбол

Хуан Мата закончил программу в Гарвардской школе бизнеса.

Бывший полузащитник «МЮ» и сборной Испании получил образование по программе «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта».

«С невероятной гордостью сообщаю, что я только что закончил замечательную программу «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта» в Гарвардской школе бизнеса.

Спасибо команде за эту потрясающую неделю! Я был окружен мудростью, большой энергией и радостью. Безмерно благодарен за эту возможность продолжать самообразование и учиться в разных отраслях. Невероятный опыт», – написал Мата в соцсети.

Фото: instagram.com/juanmatagarcia

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4 комментария
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Не зря говорят что диплом в жизни не главное, кто-то как Мата закончил Гарвард и только в поиске работы, а кто-то как Деку закончил только 9 классов и уже директор в Барселоне.
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Мата остается топом после завершения карьеры) по сути что надо миллионеру ?
но он развивается как личность !
Многим словившим звезду спортсменам следует поучиться
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Ответ Папа Футбола
Не зря говорят что диплом в жизни не главное, кто-то как Мата закончил Гарвард и только в поиске работы, а кто-то как Деку закончил только 9 классов и уже директор в Барселоне.
Рамос в 28 лет школу закончил, лол
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