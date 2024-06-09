Мата закончил программу «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта» в Гарвардской школе бизнеса
Хуан Мата закончил программу в Гарвардской школе бизнеса.
Бывший полузащитник «МЮ» и сборной Испании получил образование по программе «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта».
«С невероятной гордостью сообщаю, что я только что закончил замечательную программу «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта» в Гарвардской школе бизнеса.
Спасибо команде за эту потрясающую неделю! Я был окружен мудростью, большой энергией и радостью. Безмерно благодарен за эту возможность продолжать самообразование и учиться в разных отраслях. Невероятный опыт», – написал Мата в соцсети.
Фото: instagram.com/juanmatagarcia
1 процент зарплаты – на благотворительность. Кто поддержал Хуана Мату
Хуан Мата – гениальный. Но футбол двинулся не в его сторону
но он развивается как личность !
Многим словившим звезду спортсменам следует поучиться