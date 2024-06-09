Мата закончил программу «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта» в Гарвардской школе бизнеса

Хуан Мата закончил программу в Гарвардской школе бизнеса.

Бывший полузащитник « » и сборной получил образование по программе «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта».

«С невероятной гордостью сообщаю, что я только что закончил замечательную программу «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта» в Гарвардской школе бизнеса.

Спасибо команде за эту потрясающую неделю! Я был окружен мудростью, большой энергией и радостью. Безмерно благодарен за эту возможность продолжать самообразование и учиться в разных отраслях. Невероятный опыт», – написал в соцсети.

Фото: instagram.com/juanmatagarcia

1 процент зарплаты – на благотворительность. Кто поддержал Хуана Мату

Хуан Мата – гениальный. Но футбол двинулся не в его сторону

Хуан Мата еще круче, чем мы думали