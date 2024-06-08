Марцело Брозович: «Роналду – один из величайших футболистов мира. Можно всегда рассчитывать, что он забьет»
Марсело Брозович назвал Криштиану Роналду одним из величайших футболистов.
– Вам больше нравится играть против Криштиану или с ним?
– Я предпочитаю играть с ним, так как всегда можно рассчитывать, что он забьет гол. Криштиану – один из величайших футболистов в мире. Он многого добился за карьеру.
Я знаю, что у Криштиану сейчас был небольшой перерыв, но, зная его, он наверняка усердно работал и будет полностью готов к Евро, – сказал полузащитник «Аль-Насра» и сборной Хорватии.