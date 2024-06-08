Марцело Брозович: «Роналду – один из величайших футболистов мира. Можно всегда рассчитывать, что он забьет»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Хорватии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Футбол

Марсело Брозович назвал Криштиану Роналду одним из величайших футболистов.

– Вам больше нравится играть против Криштиану или с ним?

– Я предпочитаю играть с ним, так как всегда можно рассчитывать, что он забьет гол. Криштиану – один из величайших футболистов в мире. Он многого добился за карьеру.

Я знаю, что у Криштиану сейчас был небольшой перерыв, но, зная его, он наверняка усердно работал и будет полностью готов к Евро, – сказал полузащитник «Аль-Насра» и сборной Хорватии.

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17 комментариев
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Как же хорошо что Марцело уехал в Аравию, благодаря чему Хакан раскрылся как реджиста
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Несомненно один из великих,но не величайший
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Ну за саудовские деньги, можно и не такую дичь сказать:))
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Ответ Мохнатый55
Как Роналду, который с разгромом проиграл противостояние, мог превзойти Месси?)
Он просто троллит, в этом деле логика не имеет значения. Главное - набросить.
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Величайший в истории Криштиану Роналду! Номер 1 в истории футбола, далее Пеле и Марадона.
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Ответ Рассол Уэстбрик
Да уже всем понятно, что Роналду превзошел Месси. Купленный ЧМ Лёлика с пятью пенками не котируется в глазах адекватных даже на уровне Лиги конференций
А чего Кришти не купил себе ЧМ? Наверное, он думал, что и так пройдёт Марокко.
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Ответ Великий Алонсо
Величайший в истории Криштиану Роналду! Номер 1 в истории футбола, далее Пеле и Марадона.
На ЧЕ проверим.
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Ответ proojiy12@gmail.com
Несомненно один из великих,но не величайший
да и "один из" под сомнением.. если только не один из двадцатки
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Да.. Он забил.. На трофеи.. А-ха-ха-ха. 🤣
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И гол забьёт и 04к0 для своей команды вырвет
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