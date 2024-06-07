31-летний Хюрцелер – один из главных претендентов на пост тренера «Брайтона». Он вывел «Санкт-Паули» в Бундеслигу

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Санкт-Паули Брайтон Футбол

Фабиан Хюрцелер может возглавить «Брайтон».

31-летний специалист является одним из главным кандидатов на пост главного тренера английского клуба.

«Брайтон» уже провел предварительные переговоры с немецким тренером. Однако на данный момент никаких решений еще не принято.

По итогам прошедшего сезона Фабиан Хюрцелер вывел «Санкт-Паули» в Бундеслигу, заняв первое место во второй Бундеслиге, набрав 69 очков и выиграв 20 из 34 матчей.

«Брайтон» ранее возглавлял Роберто Де Дзерби. Специалист завершил работу в клубе после этого сезона.

8 комментариев
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31 год всего. Мостового удар бы хватил, если бы Хюрцелера назначили в Спартак
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Вылетит с Брайтоном в Чемпионшип и возглавит Баварию 🔥
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Ответ Aleksey Yashin
31 год всего. Мостового удар бы хватил, если бы Хюрцелера назначили в Спартак
Еще небось и чеканить не умеет!
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Идеальный тренер для Брайтона, кстати. Надеюсь, что в Паули останется. Не нужно ему так спешить в АПЛ, ещё успеет. Так что, думаю, мало шансов его уговорить
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Ответ kaka10
Вылетит с Брайтоном в Чемпионшип и возглавит Баварию 🔥
Он, кстати, воспитанник Баварии
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Ответ Ебздрогыч
Еще небось и чеканить не умеет!
Походка-то хоть футбольная?
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Надеюсь, останется в Санкт-Паули. Немного странно будет принять команду в 29 лет, довести до Бундеслиги и уйти.
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Очень хотелось бы, чтобы остался и сделал St.Pauli завсегдатаем Бундеслиги.
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