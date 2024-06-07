31-летний Хюрцелер – один из главных претендентов на пост тренера «Брайтона». Он вывел «Санкт-Паули» в Бундеслигу
Фабиан Хюрцелер может возглавить «Брайтон».
31-летний специалист является одним из главным кандидатов на пост главного тренера английского клуба.
«Брайтон» уже провел предварительные переговоры с немецким тренером. Однако на данный момент никаких решений еще не принято.
По итогам прошедшего сезона Фабиан Хюрцелер вывел «Санкт-Паули» в Бундеслигу, заняв первое место во второй Бундеслиге, набрав 69 очков и выиграв 20 из 34 матчей.
«Брайтон» ранее возглавлял Роберто Де Дзерби. Специалист завершил работу в клубе после этого сезона.