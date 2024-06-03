Васкес и «Реал» договорились о новом контракте до 2025-го (Фабрицио Романо)
Лукас Васкес и «Реал Мадрид» подпишут новый контракт на год.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сторонам осталось провести финальную встречу, на которой будут согласованы последние детали и подписан контракт.
Новое соглашение 32-летнего защитника будет рассчитано до июня 2025 года.
Васкес является воспитанником «Реала». В прошедшем сезоне игрок провел 29 матчей в Ла Лиге, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами. Полная статистика испанца доступна здесь.
Думаю, что Перес постарается всех 5 и 6-кратных обладателей ЛЧ сохранить в команде как можно дольше. Пока не появится новая когорта трехкратных в лице Винисиуса, Вальверде и т.д.
Васкес трудяга👍
Как защитника крайнего, так и нападающего сыграть