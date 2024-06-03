Васкес и «Реал» договорились о новом контракте до 2025-го (Фабрицио Романо)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лукас Васкес Фабрицио Романо Футбол

Лукас Васкес и «Реал Мадрид» подпишут новый контракт на год.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сторонам осталось провести финальную встречу, на которой будут согласованы последние детали и подписан контракт.

Новое соглашение 32-летнего защитника будет рассчитано до июня 2025 года.

Васкес является воспитанником «Реала». В прошедшем сезоне игрок провел 29 матчей в Ла Лиге, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами. Полная статистика испанца доступна здесь.

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16 комментариев
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Возможно, не самый мастеровитый игрок, но его самоотдача и стальные нервы восхищают. То, что нужно в важных матчах. Встречи против Барселоны и Сити тому подтверждение.

Думаю, что Перес постарается всех 5 и 6-кратных обладателей ЛЧ сохранить в команде как можно дольше. Пока не появится новая когорта трехкратных в лице Винисиуса, Вальверде и т.д.
+30
0
+30
Ответ pit4er
Возможно, не самый мастеровитый игрок, но его самоотдача и стальные нервы восхищают. То, что нужно в важных матчах. Встречи против Барселоны и Сити тому подтверждение. Думаю, что Перес постарается всех 5 и 6-кратных обладателей ЛЧ сохранить в команде как можно дольше. Пока не появится новая когорта трехкратных в лице Винисиуса, Вальверде и т.д.
Свои технические недостатки компенсирует огромным объемом работы на поле и желанием. Такие теневые бойцы, как Начо и Васкес должны быть в любом топ-клубе. Человек не жалуется на отсутствие игрового времени, а трудолюбиво работает на тренировках и ждем своего шанса.
+26
0
+26
Красавчик Васкес!
+8
0
+8
Ответ corazon blanco
Свои технические недостатки компенсирует огромным объемом работы на поле и желанием. Такие теневые бойцы, как Начо и Васкес должны быть в любом топ-клубе. Человек не жалуется на отсутствие игрового времени, а трудолюбиво работает на тренировках и ждем своего шанса.
Да, один из моих любимых футболистов Реала.
+8
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+8
Солдат Мадрида и просто хороший парень! Заслужил продление своим терпением и спокойствием
+7
0
+7
жду таких же новостей о капитане. очень хочу чтоб он стал одним из тех немногих кто всю карьеру провел в одном клубе
+4
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+4
для ротации самый раз, нам нужны такие универсальные игроки, если купят правого защитника как ашрафа или фримпонга то васкес может играть и в полузащите или в нападении
+3
0
+3
Ответ pit4er
Возможно, не самый мастеровитый игрок, но его самоотдача и стальные нервы восхищают. То, что нужно в важных матчах. Встречи против Барселоны и Сити тому подтверждение. Думаю, что Перес постарается всех 5 и 6-кратных обладателей ЛЧ сохранить в команде как можно дольше. Пока не появится новая когорта трехкратных в лице Винисиуса, Вальверде и т.д.
Может весь фланг закрыть
Васкес трудяга👍
Как защитника крайнего, так и нападающего сыграть
+2
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Ответ Растиньяк
О Начо? Он уезжает в МЛС
А разве был официальный инсайд?
+2
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Еще пишут, что Мадрид выкупит Хоселу, прекрасные новости.
+1
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Ура. Лукас Васкес остаётся. Ещё Начо пускай останется.
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Лорд
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Луказа как универсального трудягу надо продлевать без сомнений и Начо.
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Одной своей чеканкой,перед серией пенальти,в матче с Сити заслужил!
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Ответ Хазяин
А разве был официальный инсайд?
Инсайд же по определению не может быть официальным)
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