Васкес и «Реал» договорились о новом контракте до 2025-го (Фабрицио Романо)

Лукас Васкес и «Реал Мадрид» подпишут новый контракт на год.

Как сообщает инсайдер , сторонам осталось провести финальную встречу, на которой будут согласованы последние детали и подписан контракт.

Новое соглашение 32-летнего защитника будет рассчитано до июня 2025 года.

является воспитанником « ». В прошедшем сезоне игрок провел 29 матчей в , отметившись тремя голами и шестью результативными передачами. Полная статистика испанца доступна здесь.