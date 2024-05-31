«Аякс» представил выездную форму с абстрактным узором, вдохновленную «творческой натурой Амстердама». На спине – три андреевских креста

«Аякс» представил гостевую форму на следующий сезон.

Форма вдохновлена «творческой натурой Амстердама».

На футболке абстрактный узор, состоящий из различных оттенков синего, плюс желтые акценты.

На спине изображены три андреевских креста, которые являются символом Амстердама – они расположены на флаге и гербе города.

Технический спонсор « » – немецкая компания adidas.

Фото: ajax.nl