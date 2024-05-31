«Аякс» представил выездную форму с абстрактным узором, вдохновленную «творческой натурой Амстердама». На спине – три андреевских креста

Теги высшая лига Нидерланды Аякс фото игровая форма стиль Футбол

«Аякс» представил гостевую форму на следующий сезон.

Форма вдохновлена «творческой натурой Амстердама».

На футболке абстрактный узор, состоящий из различных оттенков синего, плюс желтые акценты.

На спине изображены три андреевских креста, которые являются символом Амстердама – они расположены на флаге и гербе города.

Технический спонсор «Аякса» – немецкая компания adidas.

Фото: ajax.nl

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9 комментариев
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У Аякса всегда интересные выездные комплекты
+7
0
+7
Что-то новое и интересное!!!!
+4
-1
+3
У Аякса всегда интересные выездные комплекты
+1
0
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Шлак
+3
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0
Ответ Арсен Талант-Уулу
У Аякса всегда интересные выездные комплекты
Ооба
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