Артета про 5:0 над «Челси»: «Очень доволен победой «Арсенала», количеством моментов и голами. Были убеждены, что Эдегор может привнести в команду что-то особенное»

Микел Артета прокомментировал победу над «Челси».

«Арсенал» победил со счетом 5:0 в матче 29-го тура .

«Очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. То, что мы не пропустили, также показывает нашу стабильность.

В первом тайме мы были недостаточно дисциплинированны в некоторых вещах, и нам нужно было прибавить в этом, что мы и сделали во втором тайме».

Об игре

«Мы все сошлись во мнении, что это футболист с огромным талантом, который может развиваться вместе с нами. Мы были убеждены, что он может привнести в команду что-то особенное.

Всегда стоит вопрос: как ты собираешься справляться с ролью капитана? Мартин преодолел это естественным образом, его все любят.

И этой любви достаточно, чтобы каждый хотел двигаться за ним», – сказал главный тренер « » .