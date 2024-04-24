Артета про 5:0 над «Челси»: «Очень доволен победой «Арсенала», количеством моментов и голами. Были убеждены, что Эдегор может привнести в команду что-то особенное»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Микел Артета прокомментировал победу над «Челси».

«Арсенал» победил со счетом 5:0 в матче 29-го тура АПЛ.

«Очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. То, что мы не пропустили, также показывает нашу стабильность.

В первом тайме мы были недостаточно дисциплинированны в некоторых вещах, и нам нужно было прибавить в этом, что мы и сделали во втором тайме».

Об игре Мартина Эдегора

«Мы все сошлись во мнении, что это футболист с огромным талантом, который может развиваться вместе с нами. Мы были убеждены, что он может привнести в команду что-то особенное. 

Всегда стоит вопрос: как ты собираешься справляться с ролью капитана? Мартин преодолел это естественным образом, его все любят.

И этой любви достаточно, чтобы каждый хотел двигаться за ним», – сказал главный тренер «Арсенала» Микел Артета.

17 комментариев
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Эдегор с другой планеты просто, смесь ума, эстетики и дикой работоспособности
+23
-2
+21
При всем уважении, почему нельзя выпускать в таких матчах Смита Роу и Виера пораньше. Эдегору и Сака тоже нужен отдых.! А потом с Баварией тупо нет сил играть.
+21
-2
+19
надеюсь чемпионство решится по разнице голов в пользу арсенала, иначе зачем это все
+12
-1
+11
Ответ Sergey Rubtsov
Эдегор с другой планеты просто, смесь ума, эстетики и дикой работоспособности
Парню 25, но он уже 10 лет на проф.уровне играет.
Заслуженные аплодисменты за такой труд и профессионализм
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Эдегор, действительно, монструознен. Очень круто, что клуб разглядел его в аренде, скажу честно, на меня он тогда впечатления особого не произвел
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Чего такого видит Артета в футболистах, что не видит Поч?
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Ответ bat90
Говорят, что Моуриньо плакал после вылета "Реала" от "Баварии" в серии пенальти и сегодня это опять случилось при просмотре этого матча
Не только он плакал болелшики Челси тоже.
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Ответ DolJun
надеюсь чемпионство решится по разнице голов в пользу арсенала, иначе зачем это все
К сжл, Арсенал опять самостоятельно принес чашку лысому, слив тренеришке неделю назад.
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Ответ gninnur esrever*
К сжл, Арсенал опять самостоятельно принес чашку лысому, слив тренеришке неделю назад.
скорее всего ты прав. с победой тебя, кстати. я всегда говорил что хаверца неверно использовали в челси и в арсе при правильном подходе он зажжет не хуже чем в бундесе. жаль только было видеть что отпраздновал, но надеюсь синие вернут ему должок уже с другим тренером
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Ответ FilFil
Эдегор, действительно, монструознен. Очень круто, что клуб разглядел его в аренде, скажу честно, на меня он тогда впечатления особого не произвел
В какой аренде не произвёл впечатление?
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Ответ itemme
В какой аренде не произвёл впечатление?
В Арсенале
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