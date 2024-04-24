Артета про 5:0 над «Челси»: «Очень доволен победой «Арсенала», количеством моментов и голами. Были убеждены, что Эдегор может привнести в команду что-то особенное»
Микел Артета прокомментировал победу над «Челси».
«Арсенал» победил со счетом 5:0 в матче 29-го тура АПЛ.
«Очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. То, что мы не пропустили, также показывает нашу стабильность.
В первом тайме мы были недостаточно дисциплинированны в некоторых вещах, и нам нужно было прибавить в этом, что мы и сделали во втором тайме».
Об игре Мартина Эдегора
«Мы все сошлись во мнении, что это футболист с огромным талантом, который может развиваться вместе с нами. Мы были убеждены, что он может привнести в команду что-то особенное.
Всегда стоит вопрос: как ты собираешься справляться с ролью капитана? Мартин преодолел это естественным образом, его все любят.
И этой любви достаточно, чтобы каждый хотел двигаться за ним», – сказал главный тренер «Арсенала» Микел Артета.
Заслуженные аплодисменты за такой труд и профессионализм