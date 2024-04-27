«Рома» может выкупить Азмуна у «Байера», если выйдет в ЛЧ. Форвард нравится де Росси
Сердар Азмун может остаться в «Роме» по окончании сезона.
Иранский форвард выступает за римский клуб на правах аренды из «Байера». У «джаллоросси» есть право выкупа игрока за 12,5 миллиона евро.
По информации La Gazzetta dello Sport, активация этой опции будет во много зависеть от того, выйдет ли «Рома» в Лигу чемпионов. Для этого клубу необходимо занять место в первой пятерке Серии А или выиграть Лигу Европы.
Отмечается, что футболист нравится главному тренеру римлян Даниэле де Росси.
В текущем сезоне Серии А Азмун провел 19 матчей и забил 3 гола. Статистику экс-игрока «Зенита» можно найти здесь.