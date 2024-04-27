«Рома» может выкупить Азмуна у «Байера», если выйдет в ЛЧ. Форвард нравится де Росси

Сердар Азмун может остаться в «Роме» по окончании сезона.

Иранский форвард выступает за римский клуб на правах аренды из « ». У «джаллоросси» есть право выкупа игрока за 12,5 миллиона евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, активация этой опции будет во много зависеть от того, выйдет ли « » в Лигу чемпионов. Для этого клубу необходимо занять место в первой пятерке Серии А или выиграть Лигу Европы.

Отмечается, что футболист нравится главному тренеру римлян де Росси.

В текущем сезоне Серии А Азмун провел 19 матчей и забил 3 гола. Статистику экс-игрока «Зенита» можно найти здесь.