«Рома» может выкупить Азмуна у «Байера», если выйдет в ЛЧ. Форвард нравится де Росси

Теги Байер Рома Даниэле де Росси бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Сердар Азмун Футбол

Сердар Азмун может остаться в «Роме» по окончании сезона.

Иранский форвард выступает за римский клуб на правах аренды из «Байера». У «джаллоросси» есть право выкупа игрока за 12,5 миллиона евро.

По информации La Gazzetta dello Sport, активация этой опции будет во много зависеть от того, выйдет ли «Рома» в Лигу чемпионов. Для этого клубу необходимо занять место в первой пятерке Серии А или выиграть Лигу Европы. 

Отмечается, что футболист нравится главному тренеру римлян Даниэле де Росси.

В текущем сезоне Серии А Азмун провел 19 матчей и забил 3 гола. Статистику экс-игрока «Зенита» можно найти здесь

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4 комментария
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Стата скромная, но тут дело про работоспособность, скорее.
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Вот это конечно карьера получается у питерчанина!)
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Не верю, что Рома столько за него заплатит
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Ответ <Inter>
Не верю, что Рома столько за него заплатит
Столько точно не заплатит. Торговаться будут за него. Больше 6-8 не дадут наверно
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