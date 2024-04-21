Бентеке предложил де Брюйне перейти в МЛС: «Вижу его в одной из команд Лос-Анджелеса. Здесь не так уж и просто»

Теги Манчестер Сити МЛС Ди Си Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси премьер-лига Англия Генк Кристиан Бентеке Кевин де Брюйне Лос-Анджелес Футбол

Кристиан Бентеке хотел бы видеть Кевина де Брюйне в МЛС.

«Ему 32 года, и он играет в Европе уже много-много лет. Я вижу его в какой-нибудь из команд Лос-Анджелеса.

Я бы охарактеризовал МЛС как лигу с высоким уровнем техники и физической интенсивности, это смесь первого со вторым.

Люди думают, что играть в МЛС просто, но это те, кого не волнует никакой футбол. Пока вы не начинаете там играть, кажется, что вы будете наслаждаться собой. Но стоит быть готовыми и уважать эту лигу, потому что в ней не так уж и просто», – сказал бельгийский нападающий в шоу Extratime на канале МЛС.

Лос-Анджелес представлен в МЛС клубами «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Сам Бентеке, выступавший вместе с де Брюйне за «Генк» и сборную Бельгии, сейчас играет в американском клубе «Ди Си Юнайтед», куда он перешел в 2022 году из «Кристал Пэлас».

Кевин де Брюйне провел всю свою карьеру в Европе с момента дебюта за бельгийский «Генк» в 2009 году. В текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей в АПЛ, пропустив большую часть сезона из-за травмы. Действующий контракт полузащитника с «Манчестер Сити» истекает в 2025 году.

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7 комментариев
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В Клипперс вместо Уэстбрука
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В 36 разве.
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Кевин еще пару лет будет АПЛ разрывать, рано
+4
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Некрасивый чел.. 😀🤭
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Да пора уже. Косячит страшно. Прям не узнать чувака. Старость подкралась незаметно, как водится.
Гвардиоле надо всерьез задуматься, как играть без де Брейне. Интересно, Пакета, на которого они целятся, сможет его заменить?
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Ответ Oleg Olegov
В Клипперс вместо Уэстбрука
Не представляю, как они с Харденом будут делить мяч
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