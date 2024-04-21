Бентеке предложил де Брюйне перейти в МЛС: «Вижу его в одной из команд Лос-Анджелеса. Здесь не так уж и просто»

Кристиан Бентеке хотел бы видеть Кевина де Брюйне в МЛС.

«Ему 32 года, и он играет в Европе уже много-много лет. Я вижу его в какой-нибудь из команд Лос-Анджелеса.

Я бы охарактеризовал МЛС как лигу с высоким уровнем техники и физической интенсивности, это смесь первого со вторым.

Люди думают, что играть в МЛС просто, но это те, кого не волнует никакой футбол. Пока вы не начинаете там играть, кажется, что вы будете наслаждаться собой. Но стоит быть готовыми и уважать эту лигу, потому что в ней не так уж и просто», – сказал бельгийский нападающий в шоу Extratime на канале МЛС.

Лос-Анджелес представлен в МЛС клубами «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Сам Бентеке, выступавший вместе с де Брюйне за «Генк» и сборную Бельгии, сейчас играет в американском клубе «Ди Си Юнайтед», куда он перешел в 2022 году из «Кристал Пэлас».

Кевин де провел всю свою карьеру в Европе с момента дебюта за бельгийский «Генк» в 2009 году. В текущем сезоне футболист сыграл 12 матчей в , пропустив большую часть сезона из-за травмы. Действующий контракт полузащитника с « » истекает в 2025 году.