Губернатор Воронежской области Гусев: «Факел» сегодня был лучше «Ростова» в обоих таймах, но футбол бывает несправедлив. Очень обидное поражение»

Александр Гусев считает, что «Факел» заслужил победу в матче с «Ростовом».

«Факел» уступил «Ростову» (0:1) в домашней игре 24-го тура Мир .

«Очень обидное поражение нашей любимой команды. «Факел» сегодня был лучше « » в обоих таймах, но футбол бывает несправедлив.

Уверен, более 13,6 тысяч болельщиков, которые сегодня пришли на трибуны Центрального стадиона профсоюзов, все прекрасно понимают. Их вера в команду не пошатнулась.

Впереди нас ждет очень важная часть сезона: борьба будет за каждое очко. Уверен, с нашими болельщиками любые задачи будут нам по плечу. Кто бы ни старался повлиять на игру», – написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Факел» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 26 очками. «Ростов» идет 8-м с 34 очками.

Карпин про 1:0 с «Факелом»: «Пофиг, как получалось, главное – получалось. Результат важнее во всех матчах. По содержанию мне вообще все понравилось»