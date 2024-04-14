Губернатор Воронежской области Гусев: «Факел» сегодня был лучше «Ростова» в обоих таймах, но футбол бывает несправедлив. Очень обидное поражение»

Теги Ростов премьер-лига Россия Факел соцсети Футбол

Александр Гусев считает, что «Факел» заслужил победу в матче с «Ростовом».

«Факел» уступил «Ростову» (0:1) в домашней игре 24-го тура Мир РПЛ.

«Очень обидное поражение нашей любимой команды. «Факел» сегодня был лучше «Ростова» в обоих таймах, но футбол бывает несправедлив.

Уверен, более 13,6 тысяч болельщиков, которые сегодня пришли на трибуны Центрального стадиона профсоюзов, все прекрасно понимают. Их вера в команду не пошатнулась.

Впереди нас ждет очень важная часть сезона: борьба будет за каждое очко. Уверен, с нашими болельщиками любые задачи будут нам по плечу. Кто бы ни старался повлиять на игру», – написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Факел» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице с 26 очками. «Ростов» идет 8-м с 34 очками.

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5 комментариев
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Cерьёзно? Похоже мы разные матчи смотрели.
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Где лучше? В футбол? В него никто хорош не был. В борьбе? И там проиграли
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Губернатор хочет поссорить Воронежцев с ростовскими? 😁 Удары Факела 5-1 , против 16- 5 у Ростова. Владение мячом 40- 60. Фолы 22-9. Играли невнятно, но Ростов немного целостней смотрелся.. Тактика мелкого фола хорошо получалась у Факела. По ходу, губер матч не смотрел.
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Факел был лучше? Лучше бы он это не говорил.
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Ответ Чебурашка от Гены
Губернатор хочет поссорить Воронежцев с ростовскими? 😁 Удары Факела 5-1 , против 16- 5 у Ростова. Владение мячом 40- 60. Фолы 22-9. Играли невнятно, но Ростов немного целостней смотрелся.. Тактика мелкого фола хорошо получалась у Факела. По ходу, губер матч не смотрел.
Скорее всего ему так доложили.
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