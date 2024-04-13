Александр Григорян: «Абаскаль еще неопытный тренер. Он не дорос до уровня «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Григорян Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Григорян считает, что Гильермо Абаскаль не дорос до уровня «Спартака».

«Абаскаль в первый год работы показал достаточно матчей, где мы увидели, что такое атакующий «Спартак». В плане того, что мы привыкли требовать от команды.

Работу его можно оценить на «удовлетворительно». Он еще неопытный тренер, не дорос до уровня «Спартака». И в команде он сделал все, что от него зависит», – сказал экс-тренер ряда российских клубов.

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19 комментариев
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Понимаю если бы такое сказал Гвардиола, Клоп, Моуринью и тд. А тут что, Григорян чего-то добился, чтобы такое говорить ?
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Карерра дорос до уровня получается, выиграл чемп, но и его уволили. Черчесов, Карпин, Лаудруп, Старков, Эмери, Тедеско, Руй, Якин, Кононов. Кто вообще нужен Спартаку?)
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У Спартака за 20 лет сменилось 18 тренеров.наверное дело не в тренерах,а в игроках которых Спартак подписывает.Конечно и соперники не сидят сложа руки.
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Сезон еще не закончен, а шакалы с матчтв уже делят шкуру и ставят оценки.
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Сколько Григоряну не петушится - в Спартак не попадёт
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Ответ ALMANAC
Это да) Но даже не болельщикам Спартака смотреть на эти атаки на Абаскаля, которые происходят 24/7, уже не по себе, я думаю. Каждому клоуну нужно высказаться какой Абаскаль бездарь, не тренер, должен быть Наш и т.д. А самое главное, что Абаскалю на это плевать, за это ему еще бОльшее уважение и поддержка. Что касается как раз игроков - никто вообще не заступился за тренера, вообще никто, они все это смотрят, читают и слушают, а по итогу им оказалось плевать
Джикия воду мутит, как когда-то миллеровский колхозник с самогоном выдавил Карреру из клуба 😎
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Понимаю если бы такое сказал Гвардиола, Клоп, Моуринью и тд. А тут что, Григорян чего-то добился, чтобы такое говорить ?
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Григорян весь такой опытный, а никому нахрен не нужен как так? Еще один обиженный.
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Ну конечно! Он же в футбол не играл! Откуда уровню взяться?
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Что за уровень такой..."уровень Спартака"!?😅
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Любят у нас говорить про опыт,то игрок не опытный,то тренер.Если ты топ,то топ с молоду,а дальше можешь еще лучше стать.А у нас игроки 23-25лет перспективными считаются,типа еще не опытные.
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Ответ angry horse
спартак существует только для того, чтобы смешить народ 😎
Это да)
Но даже не болельщикам Спартака смотреть на эти атаки на Абаскаля, которые происходят 24/7, уже не по себе, я думаю. Каждому клоуну нужно высказаться какой Абаскаль бездарь, не тренер, должен быть Наш и т.д.

А самое главное, что Абаскалю на это плевать, за это ему еще бОльшее уважение и поддержка. Что касается как раз игроков - никто вообще не заступился за тренера, вообще никто, они все это смотрят, читают и слушают, а по итогу им оказалось плевать
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Ответ el ruso guapo
Карерра дорос до уровня получается, выиграл чемп, но и его уволили. Черчесов, Карпин, Лаудруп, Старков, Эмери, Тедеско, Руй, Якин, Кононов. Кто вообще нужен Спартаку?)
Ну судя по рейтингу уефа, где спартак чуть ниже кипрского АПОЕЛя. Нужен тренер уровня этого самого АПОЕЛя. И это явно не Эмери и Карпин.
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Ответ Ozz99
Ну судя по рейтингу уефа, где спартак чуть ниже кипрского АПОЕЛя. Нужен тренер уровня этого самого АПОЕЛя. И это явно не Эмери и Карпин.
Да им банально нужно руководство нормальное. Это спорт директор, гендиректор и тд. Там никто не заинтересован в результатах, только в откатах и власти.
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Ответ el ruso guapo
Да им банально нужно руководство нормальное. Это спорт директор, гендиректор и тд. Там никто не заинтересован в результатах, только в откатах и власти.
Таков беспощадный российский футбол.
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