Александр Григорян: «Абаскаль еще неопытный тренер. Он не дорос до уровня «Спартака»

Александр Григорян считает, что Гильермо Абаскаль не дорос до уровня «Спартака».

« в первый год работы показал достаточно матчей, где мы увидели, что такое атакующий « ». В плане того, что мы привыкли требовать от команды.

Работу его можно оценить на «удовлетворительно». Он еще неопытный тренер, не дорос до уровня «Спартака». И в команде он сделал все, что от него зависит», – сказал экс-тренер ряда российских клубов.