Александр Григорян: «Абаскаль еще неопытный тренер. Он не дорос до уровня «Спартака»
Александр Григорян считает, что Гильермо Абаскаль не дорос до уровня «Спартака».
«Абаскаль в первый год работы показал достаточно матчей, где мы увидели, что такое атакующий «Спартак». В плане того, что мы привыкли требовать от команды.
Работу его можно оценить на «удовлетворительно». Он еще неопытный тренер, не дорос до уровня «Спартака». И в команде он сделал все, что от него зависит», – сказал экс-тренер ряда российских клубов.
Но даже не болельщикам Спартака смотреть на эти атаки на Абаскаля, которые происходят 24/7, уже не по себе, я думаю. Каждому клоуну нужно высказаться какой Абаскаль бездарь, не тренер, должен быть Наш и т.д.
А самое главное, что Абаскалю на это плевать, за это ему еще бОльшее уважение и поддержка. Что касается как раз игроков - никто вообще не заступился за тренера, вообще никто, они все это смотрят, читают и слушают, а по итогу им оказалось плевать