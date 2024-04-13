Два гола «Шанхая» Слуцкого вошли в топ-5 по итогам 5-го тура. Это дальний удар и мяч со штрафного

Теги Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа Жоау Карлуш Тейшейра Се Пэнфэй Ухань Фри Таунс Футбол

Мячи Тейшейры и Се Пэнфэя попали в пятерку лучших голов тура.

Китайская Суперлига опубликовала пятерку лучших голов 5-го тура.

На пятом месте в ней мяч Жоау Тейшейры из «Шанхай Шеньхуа» – четвертый в победном матче с «Ухань Фри Таунс» (4:1). На третьем – гол Се Пэнфэя со штрафного.

Лучший гол тура – точный штрафной с острого угла в ворота «Шанхая» Слуцкого. В пятерке лучших голов еще два мяча со штрафных.


Напомним, Леонид Слуцкий начал в «Шанхай Шеньхуа» с шести побед подряд: взял Суперкубок и выиграл пять матчей на старте чемпионата Китая.

В субботу смотрите на Спортсе игру 6-го тура против «Бэйцзин Гоань». Начало – в 14:35 мск, комментаторы – Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?

Опубликовал Sports

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