Два гола «Шанхая» Слуцкого вошли в топ-5 по итогам 5-го тура. Это дальний удар и мяч со штрафного
Мячи Тейшейры и Се Пэнфэя попали в пятерку лучших голов тура.
Китайская Суперлига опубликовала пятерку лучших голов 5-го тура.
На пятом месте в ней мяч Жоау Тейшейры из «Шанхай Шеньхуа» – четвертый в победном матче с «Ухань Фри Таунс» (4:1). На третьем – гол Се Пэнфэя со штрафного.
Лучший гол тура – точный штрафной с острого угла в ворота «Шанхая» Слуцкого. В пятерке лучших голов еще два мяча со штрафных.
Напомним, Леонид Слуцкий начал в «Шанхай Шеньхуа» с шести побед подряд: взял Суперкубок и выиграл пять матчей на старте чемпионата Китая.
В субботу смотрите на Спортсе игру 6-го тура против «Бэйцзин Гоань». Начало – в 14:35 мск, комментаторы – Артем Терентьев и Вадим Лукомский.