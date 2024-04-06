Защитник «Зенита» Родригао высказался о жизни в Санкт-Петербурге.

– Скоро вашей дочке исполнится годик. Как чувствуете себя в роли отца?

– Я проживаю фантастический момент своей жизни! Дочка уже начинает ходить, обнимает, радуется мне. Каждый день возвращаться домой и видеть, как дочка встречает тебя, – огромное счастье! Сложно передать словами все эмоции, которые испытываешь, когда находишься рядом с любимыми людьми.

Очень рад, что приближается день рождения дочки. Для меня очень важна эта дата. С большим энтузиазмом смотрю в будущее, потому что семья – самое ценное, что есть у человека. Я большой счастливчик, ведь судьба подарила мне любимую женщину и такую дочку.

– Как семья вместе с дочкой чувствует себя в Санкт‑Петербурге?

– Считаю, мы уже полностью адаптировались к Петербургу. Обожаем этот город, он невероятный. У нас появилось много своих любимых мест, куда можно сходить за покупками, погулять, пообедать или поужинать с кем‑то из друзей. Семья не первый год здесь, поэтому привыкли к климату.

Петербург – красивейший город, в котором мы рассчитываем провести еще не один год, – сказал бразилец.