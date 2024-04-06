Родригао: «Петербург – красивейший город, в котором мы с семьей рассчитываем провести еще не один год. Обожаем его»

Теги Зенит премьер-лига Россия Родригао Футбол

Защитник «Зенита» Родригао высказался о жизни в Санкт-Петербурге.

– Скоро вашей дочке исполнится годик. Как чувствуете себя в роли отца?

– Я проживаю фантастический момент своей жизни! Дочка уже начинает ходить, обнимает, радуется мне. Каждый день возвращаться домой и видеть, как дочка встречает тебя, – огромное счастье! Сложно передать словами все эмоции, которые испытываешь, когда находишься рядом с любимыми людьми.

Очень рад, что приближается день рождения дочки. Для меня очень важна эта дата. С большим энтузиазмом смотрю в будущее, потому что семья – самое ценное, что есть у человека. Я большой счастливчик, ведь судьба подарила мне любимую женщину и такую дочку.

– Как семья вместе с дочкой чувствует себя в Санкт‑Петербурге?

– Считаю, мы уже полностью адаптировались к Петербургу. Обожаем этот город, он невероятный. У нас появилось много своих любимых мест, куда можно сходить за покупками, погулять, пообедать или поужинать с кем‑то из друзей. Семья не первый год здесь, поэтому привыкли к климату.

Петербург – красивейший город, в котором мы рассчитываем провести еще не один год, – сказал бразилец. 

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4 комментария
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Ответ Роман Олегов
Почему?
Ну, это распространённая, к сожалению, речевая ошибка. Глагол обожать образован от существительного бог - одушевленного. Поэтому обожать можно маму, папу, сестру, Евстигнеева, Янковского и т д. Нельзя обожать рубашку, туфли, книгу, фильм. У Ожегова есть пример "жареную рыбу", но и Московская, и Ленинградская лингвистические школы считают его не очень удачным.
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+1
Ответ I. S.
Комментарий скрыт
Почему?
0
0
0
Ответ I. S.
Ну, это распространённая, к сожалению, речевая ошибка. Глагол обожать образован от существительного бог - одушевленного. Поэтому обожать можно маму, папу, сестру, Евстигнеева, Янковского и т д. Нельзя обожать рубашку, туфли, книгу, фильм. У Ожегова есть пример "жареную рыбу", но и Московская, и Ленинградская лингвистические школы считают его не очень удачным.
Интересно )
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