НХЛ. «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Торонто» сыграет с «Тампой», «Даллас» примет «Эдмонтон»

«Рейнджерс» дома сыграют с «Нью-Джерси» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» примет «Тампа-Бэй», «Аризона» сыграет с «Ванкувером», «Даллас» – с «Эдмонтоном», «Лос-Анджелес» будет противостоять «Сиэтлу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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