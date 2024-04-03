НХЛ. «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Торонто» сыграет с «Тампой», «Даллас» примет «Эдмонтон»
«Рейнджерс» дома сыграют с «Нью-Джерси» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» примет «Тампа-Бэй», «Аризона» сыграет с «Ванкувером», «Даллас» – с «Эдмонтоном», «Лос-Анджелес» будет противостоять «Сиэтлу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 4 апреля, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 4 апреля, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 4 апреля, 04.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 4 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Let’s go Devils.
2 матча подряд терять фору в 2 шайбы-это по-чемпионски)
Проходной балл в плей-офф будет 92, возможно 91.
Тампу можно оставить в покое, она уже в плей-офф. Прямые конкуренты пачками теряют очки, так что, повторюсь, Тампа уже в плей-офф.
Дальше рассмотриваю претендентов на 2 оставшихся путевки.
1. Филадельфия 83 очка, осталось 6 игр.
4 гостевых с Баффало, Коламбусом, Монреалем и Рейнджерс.
2 домашних с Нью-Джерси и Вашингтоном.
Из шести игр ржавые способны выиграть 4 игры, то есть 8 очков. Итого 91 и могут ещё очком разживиться. Первая же игра с Баффало покажет что к чему.
Кстати, календарь оставшихся игр у Филадельфии самый благоприятный.
30% на Филадельфию.
2. Вашингтон 82 очка, осталось 8 игр.
4 гостевых, с Каролиной, Детройтом, Баффало и Филадельфией.
4 домашних, с Питсбургом, Оттавой, Тампой и Бостоном.
Непростой календарь у столичных.
Из 8 игр надо выигрывать 5. Это вполне достижимо, если выиграют у прямых конкурентов, у Детройта и Филадельфии. С филами вообще последняя игра в сезоне, может стать решающей. 25%, так бы я оценил шансы Кэпс.
3. Детройт 82 очка, осталось 7 игр.
3 гостевых, с Питсбургом, Торонто и Монреалем.
4 домашних, с Рейнджерс, Баффало, Вашингтоном и Монреалем.
Надо выиграть 5 игр. Отброшу две игры на слив, с Торонто и Ренжаками. Остаётся как раз 5 побед, без права на ошибку. Возможно? Да, возможно. Победят Кэпс и сразу минус один конкурент. Последние 2 игры с Монреалем могут быть решающими, сначала дома, затем в гостях. 20% на проход в плей-офф.
4. Айлендерс 81 очко, осталось 7 игр.
3 гостевых, с Коламбусом, Рейнджерс и Нью-Джерси.
4 домашних, с Нэшвиллом, Рейнджерс, Монреалем и Питсбургом.
Надо выиграть минимум 5 игр и набрать ещё 1 очко, итого 11 очков. Даже не знаю, нет права на ошибку вообще. Первые три игры покажут серьёзно ли претендуют Айлы на плофф, с Коламбусом в гостях и дома с Нэшвиллом и Рейнджерс.
Я бы дал 15% на проход островитян в плей-офф.
5. Питсбург 79 очков, осталось 7 игр.
3 гостевых, с Вашингтоном, Торонто и Айлендерс.
4 домашних, с Тампой, Детройтом, Бостоном и Нэшвиллом.
Самый сложный календарь, практически нет шансов. Надо выиграть 6 игр из 7 и набрать ещё одно очко.
Первые три игры, с Кэпс дома и в гостях с Тампой и Торонто, будут серьезным испытанием. Не верится в пингвинов, поэтому сбрасываю их со счетов, 0%.
Про Нью-Джерси и Баффало даже и упоминать не стоит, шансы упущены, 0%.