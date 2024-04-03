«Ювентус» может продать Костича летом. Туринцы подпишут Фелипе из «Лацио» бесплатно (La Gazzetta dello Sport)

Филип Костич может покинуть «Ювентус» этим летом.

Контракт 31-летнего полузащитника с туринской командой действует до 2026 года.

По данным La Gazzetta dello Sport, « » планирует продать этим летом.

В качестве возможной замены туринцы рассматривают 30-летнего хавбека Фелипе Андерсона из «Лацио», который станет свободным агентом 30 июня.

Филип Костич провел 24 матча за «Юве» в нынешнем сезоне Серии А и отдал 4 голевых паса, Фелипе Андерсон в 30 играх за « » заработал 9 (3+6) баллов.