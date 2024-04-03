«Ювентус» может продать Костича летом. Туринцы подпишут Фелипе из «Лацио» бесплатно (La Gazzetta dello Sport)

Теги Лацио Ювентус серия А Италия возможные трансферы Филип Костич Фелипе Андерсон Футбол

Филип Костич может покинуть «Ювентус» этим летом.

Контракт 31-летнего полузащитника с туринской командой действует до 2026 года. 

По данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» планирует продать Филипа Костича этим летом. 

В качестве возможной замены туринцы рассматривают 30-летнего хавбека Фелипе Андерсона из «Лацио», который станет свободным агентом 30 июня. 

Филип Костич провел 24 матча за «Юве» в нынешнем сезоне Серии А и отдал 4 голевых паса, Фелипе Андерсон в 30 играх за «Лацио» заработал 9 (3+6) баллов. 

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15 комментариев
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прям замена замен) Это как давайте замените Кьезу скажем карвахалем - ну он же тоже на фланге бегает х ули)
+21
-1
+20
Менятьотпускать нужно ровно одного.. и брать тренера, который понимает реалии современного футбола.
Пару нестандартных решений вчера определили исход матча. Не думаетяс только, что Аллегри был их инициатором.
Костич при атакующем футболе м.б. очень хорош.
+4
0
+4
Филипа на Филипе.
+3
-1
+2
Ответ Миндовг
Жесть конечно. Ювентус бесплатно забирает Андерсона из Лацио, интересуется Копмейнерсом, Пашаличем, Эдерсоном из Аталанты, Распадори из Наполи, Амрабатом из Фиорентины, Зиркизе из Болоньи, Камарадой из Милана, Ратеги и Гудмундсонном из Дженои, вратарем Монцы, тренером Болоньи, Фиорентины и Монцы. И это новости только за последние ДВЕ НЕДЕЛИ на спорте и везде по 2-3 коммента под новостью. Всем похрен. Но как только Бавария раз в пол года заинтересуется игроком какого Бохума, то сразу же тысячи комментов под новостью какая мерзкая Бавария грабит конкурентов.
про Судакова забыл.
+3
-1
+2
Ответ algaib
прям замена замен) Это как давайте замените Кьезу скажем карвахалем - ну он же тоже на фланге бегает х ули)
короче редкий бред
+2
-1
+1
Ответ Marcus-light
Филипа на Филипе.
Ахаха хороший размен
Одобряю 😸
+1
0
+1
Ответ Dzmitry Lavysh
Менятьотпускать нужно ровно одного.. и брать тренера, который понимает реалии современного футбола. Пару нестандартных решений вчера определили исход матча. Не думаетяс только, что Аллегри был их инициатором. Костич при атакующем футболе м.б. очень хорош.
Хорош он был пару сезонов во Франкфурте !
Поначалу бодрился вроде после перехода , а потом …
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+1
Ответ OldRedWhite
Хорош он был пару сезонов во Франкфурте ! Поначалу бодрился вроде после перехода , а потом …
Так во Франкфурте он вингера играл в основном, иногда спускаясь чуть ниже. А в Турине – строго латераль, при том, что навыков в обороне явно не хватает и его фланг во втором сезоне стали перегружать все подряд сассуолы и кальяри.
+1
0
+1
давайте сначала Макса Аллегри "отпустите", потом можете думать о чем реальном
0
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0
Ответ d.xoxlov
Так во Франкфурте он вингера играл в основном, иногда спускаясь чуть ниже. А в Турине – строго латераль, при том, что навыков в обороне явно не хватает и его фланг во втором сезоне стали перегружать все подряд сассуолы и кальяри.
Конечно !
0
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0
Ответ Миндовг
Жесть конечно. Ювентус бесплатно забирает Андерсона из Лацио, интересуется Копмейнерсом, Пашаличем, Эдерсоном из Аталанты, Распадори из Наполи, Амрабатом из Фиорентины, Зиркизе из Болоньи, Камарадой из Милана, Ратеги и Гудмундсонном из Дженои, вратарем Монцы, тренером Болоньи, Фиорентины и Монцы. И это новости только за последние ДВЕ НЕДЕЛИ на спорте и везде по 2-3 коммента под новостью. Всем похрен. Но как только Бавария раз в пол года заинтересуется игроком какого Бохума, то сразу же тысячи комментов под новостью какая мерзкая Бавария грабит конкурентов.
Ювентус покупает лидеров у прямых конкурентов? Это невозможно, переманить таких игроков как Барелла, Бастони, Мартинес, Леау, Тео Эрнандес, да даже Осимхен с Кварой - не представляется возможным. Игуаина купили за огромную сумму отступных, которые мог активировать абсолютно любой клуб мира. И если уж Юве даже покупает игроков внутри чемпионата, то за повышенный прайс - та же Фиорентина как бы не хныкала что их грабят, но только за Бернардески, Кьезу и Влаховича они получили в районе 180 млн, в то время как Бавария предпочитает либо бесплатно увести игрока у прямого конкурента, либо за небольшую сумму в районе 15-20 млн, да ещё пользуясь тем, что это по сути единственный топ-клуб в стране и самый богатый, и почти все игроки хотят к ним и готовы не продлевать свои контракты, чтоб было проще в Мюнхен переехать. У Юве в конкурентах как минимум миланские клубы исторически, и приличного футболиста из серии А вот так просто не переманить, даже за Бремера пришлось с бонусами под 50 млн платить, чтоб урвать его у интера, Бавария столько платит только за трансферы из других чемпионатов, потому что там уже рыночная цена и договориться заранее не получается.
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Ответ Я всех их сделал
Ювентус покупает лидеров у прямых конкурентов? Это невозможно, переманить таких игроков как Барелла, Бастони, Мартинес, Леау, Тео Эрнандес, да даже Осимхен с Кварой - не представляется возможным. Игуаина купили за огромную сумму отступных, которые мог активировать абсолютно любой клуб мира. И если уж Юве даже покупает игроков внутри чемпионата, то за повышенный прайс - та же Фиорентина как бы не хныкала что их грабят, но только за Бернардески, Кьезу и Влаховича они получили в районе 180 млн, в то время как Бавария предпочитает либо бесплатно увести игрока у прямого конкурента, либо за небольшую сумму в районе 15-20 млн, да ещё пользуясь тем, что это по сути единственный топ-клуб в стране и самый богатый, и почти все игроки хотят к ним и готовы не продлевать свои контракты, чтоб было проще в Мюнхен переехать. У Юве в конкурентах как минимум миланские клубы исторически, и приличного футболиста из серии А вот так просто не переманить, даже за Бремера пришлось с бонусами под 50 млн платить, чтоб урвать его у интера, Бавария столько платит только за трансферы из других чемпионатов, потому что там уже рыночная цена и договориться заранее не получается.
Что? Чего же тогда Бавария Холланда, Биллингема, Де Брюйне, Санчо, Дембеле, Гюндогана, Хавертца, Вернера и других лучших из Бунлеалиги не купили, если они могут за бесплатно или за копейки забрать?
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