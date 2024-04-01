Тимур Гурцкая: «Селекционный отдел «Локомотива» покупает Хамулича. #####, их надо разогнать всех»

Тимур Гурцкая и Владимир Быстров обсудили переход Саида Хамулича в «Локомотив».

«Селекционный отдел « » покупает . ##### (блин – прим. Sports), их надо разогнать немедленно всех», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

«Кто комментировал «Локомотив» и « »? Комментатор говорит: «Так, ну надо присмотреться к Хамуличу». Я думаю: «Какого хера мы присматриваемся к иностранцам? У нас таких своих хватает», – отметил бывший полузащитник сборной России.

Карьера новичка «‎Локо» – 🤯. Был курьером и еле прошел просмотр в Литве, но в РПЛ едет из топ-лиги