Тимур Гурцкая: «Селекционный отдел «Локомотива» покупает Хамулича. #####, их надо разогнать всех»

Теги Локомотив Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Тимур Гурцкая Саид Хамулич Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая и Владимир Быстров обсудили переход Саида Хамулича в «Локомотив».

«Селекционный отдел «Локомотива» покупает Хамулича. ##### (блин – прим. Sports), их надо разогнать немедленно всех», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

«Кто комментировал «Локомотив» и «Краснодар»? Комментатор говорит: «Так, ну надо присмотреться к Хамуличу». Я думаю: «Какого хера мы присматриваемся к иностранцам? У нас таких своих хватает», – отметил бывший полузащитник сборной России.

Карьера новичка «‎Локо» – 🤯. Был курьером и еле прошел просмотр в Литве, но в РПЛ едет из топ-лиги

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14 комментариев
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Хамулич играл в Голландии за крепкий Витесс и даже там умудрился не забить голов 🤷‍♂️
+16
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Да обычный трансфер для распила бюджетного бабла, че удивляться то.
Собственно для чего у нас футбол и существует.
Гурцкая сам так Петковича в Спартак привозил.
Но Хамулич это за гранью конечно...
И это деньги налогоплательщиков
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-5
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Кто бы говорил конечно, но у этого типа, центрфорварда, реально безголевая серия 30 игр
+9
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+9
Ответ ZAPA
Кто бы говорил конечно, но у этого типа, центрфорварда, реально безголевая серия 30 игр
Он левый вингер. Но в Локо ему все равно не место
+6
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+6
Так он же в аренде?
+3
0
+3
Я смотрел матч вчера. Блин, ну он же реально днарь, как вообще его могли купить?
+2
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Ответ Peter Parker
Так он же в аренде?
В аренде. Но его даже за тарелку супа нельзя было брать
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Ответ Streetbor
Хамулич играл в Голландии за крепкий Витесс и даже там умудрился не забить голов 🤷‍♂️
Витесс идёт на предпоследнем месте
+1
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Распил бабла при странных трансферах стал в Локо уже нормой, никто особо и не удивляется!
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Тот самый Гурцкая, что лысенькому дружбану в подарок Райковича привез. Пусть и бесплатно, но это, конечно, другое. Понимать надо
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Два хамулича обсудили Хамулича
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Ответ Al Al
Да обычный трансфер для распила бюджетного бабла, че удивляться то. Собственно для чего у нас футбол и существует. Гурцкая сам так Петковича в Спартак привозил. Но Хамулич это за гранью конечно... И это деньги налогоплательщиков
Ты серьезно ? Митая купили - распил, Бека Бека купили - распил , Изидора купили Распил , Вы че такие глупые ? Фантазию свою угомоните которая не существует
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