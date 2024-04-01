Тимур Гурцкая: «Селекционный отдел «Локомотива» покупает Хамулича. #####, их надо разогнать всех»
Тимур Гурцкая и Владимир Быстров обсудили переход Саида Хамулича в «Локомотив».
«Селекционный отдел «Локомотива» покупает Хамулича. ##### (блин – прим. Sports), их надо разогнать немедленно всех», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
«Кто комментировал «Локомотив» и «Краснодар»? Комментатор говорит: «Так, ну надо присмотреться к Хамуличу». Я думаю: «Какого хера мы присматриваемся к иностранцам? У нас таких своих хватает», – отметил бывший полузащитник сборной России.
Карьера новичка «Локо» – 🤯. Был курьером и еле прошел просмотр в Литве, но в РПЛ едет из топ-лиги
Собственно для чего у нас футбол и существует.
Гурцкая сам так Петковича в Спартак привозил.
Но Хамулич это за гранью конечно...
И это деньги налогоплательщиков