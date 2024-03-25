Хуан Роман Рикельме: «Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером. Раньше мы любили футбол, а не танцы или что-то в этом роде»

Теги высшая лига Бразилия Барселона Вильярреал Хуан Роман Рикельме Ла Лига Бока Хуниорс светская хроника Архентинос Хуниорс Футбол

Хуан Роман Рикельме недоволен поведением современных молодых футболистов.

«Раньше мы любили футбол – нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде.

Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером.

Мне противно, и я немного раздражаюсь, потому что ничего не могу с этим поделать», – заявил президент «Бока Хуниорс».

Экс-полузащитник сборной Аргентины выступал в «Бока Хуниорс», «Архентинос Хуниорс», «Вильярреале» и «Барселоне».

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23 комментария
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Ответ Мысли Стетхема
Бекс умел совмещать приятное с полезным.
Самый распиареный игрок в истории футбола.
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Бекс умел совмещать приятное с полезным.
+9
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Звучит как старческое ворчание, но он, скорее, прав. Что на профессиональном уровне, что на любительском всё реже встречается самозабвенная преданность и любовь к игре.
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"времена были другие "с")
Эх, помню под какие Фанфары он в Барсу переходил)
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Плохо быть дедом в 45 лет
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+2
Не стоит так брюзжать. Я сам из поколения Романа, но считаю что молодежь нужно пытаться понять, а не отторгать, пусть и не всё нам по нраву.
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+2
Ответ Tima_Milan
есть тут у нас один танцор с верблюями
Ты за Неймара ?
+2
-1
+1
Ответ Alex1104
Тем, кто критикует Рикельме: он всё-таки не о парикмахере говорит, а об отношении к футболу. Что должно быть на первом месте?
А раньше сколько футболистов бухали? Просто небыло соцсетей, единственное отличие от нынешних футболистов.
А если вспомнить например что нынешние футболисты на много больше тренируются по сравнению с другими временами (особенно в плане тактики), а также играют на много больше игр, то я думаю нынешнее поколение больше думает о футболе, не нужно всех по Погба судить.
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Ответ Free Artist
Звучит как старческое ворчание, но он, скорее, прав. Что на профессиональном уровне, что на любительском всё реже встречается самозабвенная преданность и любовь к игре.
Просто сейчас игру любят по другому, вот и всё.
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Ответ Aleksandr Danilov
Самый распиареный игрок в истории футбола.
Я бы не сказал. Просто есть футболисты одного скилла. В чем-то очень одном очень сильны, а в остальном весьма посредственны. Таковыми считаю Бэкхема с его передачами, Жуниньо Пернамбукано с его штрафными ударами, например
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Ответ Hubner
"времена были другие "с") Эх, помню под какие Фанфары он в Барсу переходил)
И под какие уходил.
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Кто кто, а вот Гаскойн только и жил футболом
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Дело говорит. Нынешним щеглам бы поучиться класть штрафные и катать как этот зверь в свое время
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Их поколение волновали танцы в клубах ПЕРЕД матчами. И им сильно повезло что моб.телефон, Ютьюб и соцсети более или менее развились на закате их карьеры.
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Раньше было раньше Ромуля.
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Эх, раньше….
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есть тут у нас один танцор с верблюями
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Тем, кто критикует Рикельме: он всё-таки не о парикмахере говорит, а об отношении к футболу.
Что должно быть на первом месте?
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