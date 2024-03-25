Хуан Роман Рикельме: «Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером. Раньше мы любили футбол, а не танцы или что-то в этом роде»
Хуан Роман Рикельме недоволен поведением современных молодых футболистов.
«Раньше мы любили футбол – нас не волновали танцы после матчей или что-то в этом роде.
Теперь игроки больше заботятся о том, чтобы сфотографироваться со своим парикмахером.
Мне противно, и я немного раздражаюсь, потому что ничего не могу с этим поделать», – заявил президент «Бока Хуниорс».
Экс-полузащитник сборной Аргентины выступал в «Бока Хуниорс», «Архентинос Хуниорс», «Вильярреале» и «Барселоне».
Эх, помню под какие Фанфары он в Барсу переходил)
А если вспомнить например что нынешние футболисты на много больше тренируются по сравнению с другими временами (особенно в плане тактики), а также играют на много больше игр, то я думаю нынешнее поколение больше думает о футболе, не нужно всех по Погба судить.
Что должно быть на первом месте?