Рикельме избран президентом «Бока Хуниорс». Кандидатуру его соперника на выборах поддержал экс-президент Аргентины Макри

Теги Хуан Роман Рикельме высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Маурисио Макри Футбол

Хуан Роман Рикельме избран президентом «Бока Хуниорс».

Выборы президента аргентинского клуба состоялись в минувшее воскресенье.

Как передает ESPN со ссылкой на Associated Press, Рикельме одержал победу, обойдя своего конкурента Андреса Ибарру, чью кандидатуру поддержал бывший президент Аргентины Маурисио Макри. Отмечается, что после обработки около половины голосов результат Рикельме составлял 64,4%.

Хуан Роман Рикельме выступал за «Бока Хуниорс» с 1996-го по 2002-й и с 2007 по 2014 год.  В составе аргентинского клуба он трижды выигрывал Кубок Либертадорес. С 2019 года Рикельме занимал должность вице-президента клуба.

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4 комментария
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Как бы этот индеец не угробил легендарный клуб.
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Чо за дичь - Президентов избирать?😱
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Ответ Антон Фалафель
Как бы этот индеец не угробил легендарный клуб.
Пока что чаще выигрывают трофеи, чем нет.
Непруха только в Либертадорес.
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