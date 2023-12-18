Рикельме избран президентом «Бока Хуниорс». Кандидатуру его соперника на выборах поддержал экс-президент Аргентины Макри

Хуан Роман Рикельме избран президентом «Бока Хуниорс».

Выборы президента аргентинского клуба состоялись в минувшее воскресенье.

Как передает ESPN со ссылкой на Associated Press, Рикельме одержал победу, обойдя своего конкурента Андреса Ибарру, чью кандидатуру поддержал бывший президент Аргентины Маурисио Макри. Отмечается, что после обработки около половины голосов результат Рикельме составлял 64,4%.

выступал за « » с 1996-го по 2002-й и с 2007 по 2014 год. В составе аргентинского клуба он трижды выигрывал . С 2019 года Рикельме занимал должность вице-президента клуба.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре