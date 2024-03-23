Директор «Юве» о финансах лиг: «Страшно подумать, что последняя команда АПЛ зарабатывает больше, чем первая команда Серии А. Есть только одна топ-лига – Англия»
В «Ювентусе» высказались о финансовом положении европейских лиг.
– Считается, что итальянская лига менее прибыльна, чем ее европейские конкуренты. Это правда?
– Что отличает нас от наших европейских конкурентов, так это базовая структура, потому что у Серия А сегодня не такая развитая система, как у английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги. Ее не так хорошо освещают по телевидению во всем мире. Сегодня существует большой разрыв между Серией А и Премьер-лигой, а не с Ла Лигой.
– Владелец «Милана» Джерри Кардинале объяснил, насколько сложно вести бизнес на итальянском рынке, если Серия А не сможет развить свой потенциал, также учитывая, что последняя команда Премьер-лиги получает от телевизионных прав на 40% больше, чем первая команда Серии А. В «Ювентусе» тоже об этом говорят?
– Это реальный вызов, а также проблема, с которой мы сталкиваемся и видим каждый день. Мы проанализировали данные о доходах от телевизионных прав: в 2009 году мадридский «Атлетико» получил 50 миллионов евро, в то время как «Ювентус» получил 110 миллионов, потому что пошел на прямую продажу телевизионных прав.
Однако сегодня мадридский «Атлетико» получает 130 миллионов, а доходы «Ювентуса» достигают, возможно, 85 млн. Очевидно, что у нас есть значительное отставание от трех крупнейших испанских команд и всех английских.
– Отражается ли это также на трансферном рынке?
– Да. Достаточно сказать, что в 2013 году «Ювентус» продал Огбонну «Вест Хэму», и многие были поражены тем, что «Вест Хэм» мог позволить себе взять игрока, который выступал за сборную Италии и «Ювентус». Тогда это было предупреждающим знаком, а сегодня это норма.
Сегодня наши игроки могут перейти либо в крупные европейские команды, либо в английские команды среднего уровня, у которых больше ресурсов, чем у нас. Страшно подумать, что последняя английская команда зарабатывает больше, чем первая итальянская. Мы всегда говорим о пяти топ-лигах Европы, но на самом деле она одна – Англия. За ней идет Испания, а затем еще три – Италия, Франция и Германия.
– Как можно решить эту системную проблему?
– Это узел, который возник много лет назад. Между тем Италия, ВВП которой не рос в течение 20 лет, в отличие от других европейских стран, никогда не инвестировала в стадионы, за исключением нас, «Удинезе» и «Аталанты».
С другой стороны, мы видели проблемы, которые существуют в любом итальянском городе, когда речь заходит о новых стадионах. Тем не менее есть также фундаментальный аспект: если страна не развивается, если бюрократия мешает, а чемпионат еще не достиг уровня лучшей лиги Европы, расти становится очень трудно.
Сегодня мы ощущаем, что достигли предела, даже если все делаем идеально. Мы знаем, что у нас есть физиологический предел роста, – сказал управляющий директор по доходам и футбольному развитию «Ювентуса» Франческо Кальво.
За последнее десятилетие произошло резкое раз деление внутри ТОП-5 европейских лиг - Англия и остальные.
Проблема Испании и Италии в том, что их не смотрят, а в Италии так ещё и не ходят на матчи. В АПЛ даже матчи аутсайдеров пользуются популярностью и чемпионшип смотрят и посещают матчи.
Севилья постоянно выигрывает КУ или ЛЕ, а они считай банкрот, а у Арсенала побед в ЛЧ или ЛЕ никогда не было и клуб живёт шикарно и находится в топ 3 по тратам кучу лет. И они даже последний раз внутренний трофей взяли еще с Пепе и Обамеянгом.
Мало у кого есть большие современные стадионы.
Был в Генуе на стадионе - так там вообще мрак.
Ссаниной в подтрибунке воняло.
Отсюда и картинка. Отсюда и низкий интерес от тв и так далее.
Да о чём вообще говорить.
Если победитель чемпионшипа заработает больше, чем победитель лч)))
Нет результатов - нет прибыли, нет новых стадионов и тд и тп. Всё логично.
Та же Испания как страна не богаче Италии, но результат абсолютно другой.
Средняя посещаемость матчей АПЛ 38.355 и это с учётом того, что Борнмут и Лутон имеют стадионы на 11 тысяч мест в отличии от того же Эмполи с 16000 мест. Только вот на Борнмут ходит 11 тысяч, а на Эмполи 10 тысяч. Вот и вся разница.
Кто-то прогрессирует (как Бундеслига), а кто-то деградирует. И это не вопрос вселенской справедливости, а вопрос стратегии развития.