Директор «Юве» о финансах лиг: «Страшно подумать, что последняя команда АПЛ зарабатывает больше, чем первая команда Серии А. Есть только одна топ-лига – Англия»

Теги Удинезе Аталанта Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига деньги Футбол

В «Ювентусе» высказались о финансовом положении европейских лиг.

– Считается, что итальянская лига менее прибыльна, чем ее европейские конкуренты. Это правда?

– Что отличает нас от наших европейских конкурентов, так это базовая структура, потому что у Серия А сегодня не такая развитая система, как у английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги. Ее не так хорошо освещают по телевидению во всем мире. Сегодня существует большой разрыв между Серией А и Премьер-лигой, а не с Ла Лигой. 

– Владелец «Милана» Джерри Кардинале объяснил, насколько сложно вести бизнес на итальянском рынке, если Серия А не сможет развить свой потенциал, также учитывая, что последняя команда Премьер-лиги получает от телевизионных прав на 40% больше, чем первая команда Серии А. В «Ювентусе» тоже об этом говорят?

– Это реальный вызов, а также проблема, с которой мы сталкиваемся и видим каждый день. Мы проанализировали данные о доходах от телевизионных прав: в 2009 году мадридский «Атлетико» получил 50 миллионов евро, в то время как «Ювентус» получил 110 миллионов, потому что пошел на прямую продажу телевизионных прав.

Однако сегодня мадридский «Атлетико» получает 130 миллионов, а доходы «Ювентуса» достигают, возможно, 85 млн. Очевидно, что у нас есть значительное отставание от трех крупнейших испанских команд и всех английских.

– Отражается ли это также на трансферном рынке?

– Да. Достаточно сказать, что в 2013 году «Ювентус» продал Огбонну «Вест Хэму», и многие были поражены тем, что «Вест Хэм» мог позволить себе взять игрока, который выступал за сборную Италии и «Ювентус». Тогда это было предупреждающим знаком, а сегодня это норма.

Сегодня наши игроки могут перейти либо в крупные европейские команды, либо в английские команды среднего уровня, у которых больше ресурсов, чем у нас. Страшно подумать, что последняя английская команда зарабатывает больше, чем первая итальянская. Мы всегда говорим о пяти топ-лигах Европы, но на самом деле она одна – Англия. За ней идет Испания, а затем еще три – Италия, Франция и Германия.

– Как можно решить эту системную проблему?

– Это узел, который возник много лет назад. Между тем Италия, ВВП которой не рос в течение 20 лет, в отличие от других европейских стран, никогда не инвестировала в стадионы, за исключением нас, «Удинезе» и «Аталанты».

С другой стороны, мы видели проблемы, которые существуют в любом итальянском городе, когда речь заходит о новых стадионах. Тем не менее есть также фундаментальный аспект: если страна не развивается, если бюрократия мешает, а чемпионат еще не достиг уровня лучшей лиги Европы, расти становится очень трудно.

Сегодня мы ощущаем, что достигли предела, даже если все делаем идеально. Мы знаем, что у нас есть физиологический предел роста, – сказал управляющий директор по доходам и футбольному развитию «Ювентуса» Франческо Кальво. 

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Увы, это так.
За последнее десятилетие произошло резкое раз деление внутри ТОП-5 европейских лиг - Англия и остальные.
+26
-3
+23
Ответ Fulyan
Лично на мой взгляд итальянцы отстали из-за того что не смогли перестроить свой подход к новым тенденциям футбола. Все эти 10-15 лет была фанатичная зацикленность на тактике, обороне и тп. Даже сейчас этот процесс проходит с трудом. Что говорить, если итальянский гранд тренирует Аллегри? Отсюда и вытекают не успешные выступления в Еврокубках. Напомню, что последний раз итальянский клуб брал ЛЧ в 2010, а Кубок УЕФА в начале 21 века. Нет результатов - нет прибыли, нет новых стадионов и тд и тп. Всё логично. Та же Испания как страна не богаче Италии, но результат абсолютно другой.
И какой же результат в Испании? Барселона тоже в долгах и экономит на всем.
Проблема Испании и Италии в том, что их не смотрят, а в Италии так ещё и не ходят на матчи. В АПЛ даже матчи аутсайдеров пользуются популярностью и чемпионшип смотрят и посещают матчи.
+17
-3
+14
ФФП- верный страж АПЛ.
+17
-4
+13
Ответ Влад Аронофски
Комментарий скрыт
А, что надо сделать, чтоб стать топом? Межгалактическую ЛЧ взять? Почти каждый год играют в финалах еврокубков.
+11
-1
+10
Ответ Fulyan
Лично на мой взгляд итальянцы отстали из-за того что не смогли перестроить свой подход к новым тенденциям футбола. Все эти 10-15 лет была фанатичная зацикленность на тактике, обороне и тп. Даже сейчас этот процесс проходит с трудом. Что говорить, если итальянский гранд тренирует Аллегри? Отсюда и вытекают не успешные выступления в Еврокубках. Напомню, что последний раз итальянский клуб брал ЛЧ в 2010, а Кубок УЕФА в начале 21 века. Нет результатов - нет прибыли, нет новых стадионов и тд и тп. Всё логично. Та же Испания как страна не богаче Италии, но результат абсолютно другой.
Приравнивать успехи в ЛЧ или КУ с доходами? Да это бред. МС и ПСЖ одни из самых доходных клубов Европы и им наверное это принесли кучу побед в ЛЧ или ЛЕ? До прошлого сезону у них на двоих было ровно 0 ЛЧ.
Севилья постоянно выигрывает КУ или ЛЕ, а они считай банкрот, а у Арсенала побед в ЛЧ или ЛЕ никогда не было и клуб живёт шикарно и находится в топ 3 по тратам кучу лет. И они даже последний раз внутренний трофей взяли еще с Пепе и Обамеянгом.
+8
-2
+6
Проблема Италии ещё в стадионах.
Мало у кого есть большие современные стадионы.
Был в Генуе на стадионе - так там вообще мрак.
Ссаниной в подтрибунке воняло.
Отсюда и картинка. Отсюда и низкий интерес от тв и так далее.
Да о чём вообще говорить.
Если победитель чемпионшипа заработает больше, чем победитель лч)))
+5
-2
+3
Ответ Миша Миша
Вы еще сравните популярность хоккея в Канаде и Чехии и где ходят , а где нет ))) В Англии кроме футбола нет других видов спорта ( регби кроме Франции никому не интересен в Европе )) Давайте сравним посещаемость волейбола в Италии и Англии , Баскетбола и т.д. Все сразу станет на свои места . Кто-то развивает весь спорт , а кто-то зациклен на одном 🤣🤣
П.с. непопулярный регби в Англии в среднем посещают 16 тысяч человек, а популярный волейбол в Италии 3 тысячи и баскетбол 13-14 тысяч))) кто-то зациклен на одном спорте, а кто-то развивает весь спорт))) и это я молчу про крикет, теннис, гольф, снукер, дартс...а так в Англии кроме футбола ничего нет)))
+4
-1
+3
Ответ Женя Дерунов
П.с. непопулярный регби в Англии в среднем посещают 16 тысяч человек, а популярный волейбол в Италии 3 тысячи и баскетбол 13-14 тысяч))) кто-то зациклен на одном спорте, а кто-то развивает весь спорт))) и это я молчу про крикет, теннис, гольф, снукер, дартс...а так в Англии кроме футбола ничего нет)))
Причем говорит так, будто АПЛ спонсирует государство
+3
0
+3
Вздыхая о Суперлиге..
+1
0
+1
Есть только одна топ-лига и только два гендера☝️
+2
-1
+1
Лично на мой взгляд итальянцы отстали из-за того что не смогли перестроить свой подход к новым тенденциям футбола. Все эти 10-15 лет была фанатичная зацикленность на тактике, обороне и тп. Даже сейчас этот процесс проходит с трудом. Что говорить, если итальянский гранд тренирует Аллегри? Отсюда и вытекают не успешные выступления в Еврокубках. Напомню, что последний раз итальянский клуб брал ЛЧ в 2010, а Кубок УЕФА в начале 21 века.

Нет результатов - нет прибыли, нет новых стадионов и тд и тп. Всё логично.

Та же Испания как страна не богаче Италии, но результат абсолютно другой.
+11
-10
+1
Ответ Женя Дерунов
И какой же результат в Испании? Барселона тоже в долгах и экономит на всем. Проблема Испании и Италии в том, что их не смотрят, а в Италии так ещё и не ходят на матчи. В АПЛ даже матчи аутсайдеров пользуются популярностью и чемпионшип смотрят и посещают матчи.
В Италии не ходят на матчи? Где тогда ходят? СериАл третья лига Европы по посещаемости. Милан и Интер в топ 5 по посещаемости, стабильно собирают более 70 тыс. зрителей.
+3
-2
+1
Ответ sbfgnm7pfx
Начался плач Ярославны… Будто не эти люди строили итальянский футбол последние 10-20 лет. Кто-то прогрессирует (как Бундеслига), а кто-то деградирует. И это не вопрос вселенской справедливости, а вопрос стратегии развития.
у Бундеслиги хорошие стадионы , часть наследия ЧМ 2006 , а в Италии чемпионат был 34 года назад
0
0
0
Ответ Momos
А что мешает остальным наладить такой же эффективный менеджмент?
Как выразился Кальво: страна (Италия) не развивается и бюрократия мешает....
0
0
0
Ответ Momos
А что мешает остальным наладить такой же эффективный менеджмент?
Наверное, такие показатели зависят и от экономики страны. Невозможно вдруг, за счет одного только эффективного управления, начать поднимать миллиарды.
+1
-1
0
Ответ Гриззли
Зачем отбрасывать последние два сезона? Что за глупости? Вы же в курсе, что до этого были ковидные ограничения...
А до ковидных годов ? 21/22 45 тысяч, 18/19 58, 17/18 57, 16/17 46, 15/16 45 и так далее. Где тут 70к и причем ковид?
0
0
0
Ответ Гриззли
Я прекрасно видел о чем он сказал. А ваше сравнение максиаально бредовое. Сравнивать по посещаемости нужно один и тот же вид спорта, а не регби на стадионе и волейбол в зале.
В смысле? Он сказал что кроме футбола в Англии нет популярных видов спорта. Чем посещаемость не показатель? А то что крикет второй в мире по просмотрам после футбола так это вообще наверное не показатель. И тот же снукер смотрят по всему миру и зал не помеха.
0
0
0
Ответ Женя Дерунов
Средняя посещаемость матчей сериа А 29.413 . Если отбросить два последних сезона, то средняя посещаемость матчей Интера была в районе 45-50 тысяч...никак не 70. Средняя посещаемость матчей АПЛ 38.355 и это с учётом того, что Борнмут и Лутон имеют стадионы на 11 тысяч мест в отличии от того же Эмполи с 16000 мест. Только вот на Борнмут ходит 11 тысяч, а на Эмполи 10 тысяч. Вот и вся разница.
Зачем отбрасывать последние два сезона? Что за глупости? Вы же в курсе, что до этого были ковидные ограничения...
+1
-1
0
Ответ Гриззли
Вы сейчас всерьез сравниваете посещаемость стадиона с залами?
Вы сейчас серьезно? Чувак сказал что в Италии кроме футбола есть другие виды спорта и я ему показал что и другие виды спорта никто не смотрит. В чем проблема прочитать комментарий на который я ответил?
+1
-1
0
Ответ Гриззли
В Италии не ходят на матчи? Где тогда ходят? СериАл третья лига Европы по посещаемости. Милан и Интер в топ 5 по посещаемости, стабильно собирают более 70 тыс. зрителей.
Средняя посещаемость матчей сериа А 29.413 . Если отбросить два последних сезона, то средняя посещаемость матчей Интера была в районе 45-50 тысяч...никак не 70.
Средняя посещаемость матчей АПЛ 38.355 и это с учётом того, что Борнмут и Лутон имеют стадионы на 11 тысяч мест в отличии от того же Эмполи с 16000 мест. Только вот на Борнмут ходит 11 тысяч, а на Эмполи 10 тысяч. Вот и вся разница.
+1
-1
0
Ответ Миша Миша
Вы еще сравните популярность хоккея в Канаде и Чехии и где ходят , а где нет ))) В Англии кроме футбола нет других видов спорта ( регби кроме Франции никому не интересен в Европе )) Давайте сравним посещаемость волейбола в Италии и Англии , Баскетбола и т.д. Все сразу станет на свои места . Кто-то развивает весь спорт , а кто-то зациклен на одном 🤣🤣
Вы сейчас серьезно? Ну так сравните.
+1
-1
0
Базированное заявление
+4
-4
0
Вся Италия испокон веков погрязла в договорных матчах, тот же Ювентус добавил к этому финансовые махинации с зарплатами трансферами, а потом удивляются, что их никто не смотрит
0
0
0
Думаю, Германия будет приближаться к АПЛ понемногу. Все-таки общий пул дохода работает гораздо лучше, чем задирание откатов топ-командам. Та же Суперлига будет иметь прекрасный коммерческий эффект для участников в первые несколько лет, но потом это превратится в очередную Серию А.
+1
-1
0
Проблема не в том, что Италия зарабатывает меньше, а в том, что английский футбольный рынок слишком раздут.
+2
-2
0
Начался плач Ярославны… Будто не эти люди строили итальянский футбол последние 10-20 лет.
Кто-то прогрессирует (как Бундеслига), а кто-то деградирует. И это не вопрос вселенской справедливости, а вопрос стратегии развития.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий