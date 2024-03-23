Директор «Юве» о финансах лиг: «Страшно подумать, что последняя команда АПЛ зарабатывает больше, чем первая команда Серии А. Есть только одна топ-лига – Англия»

В «Ювентусе» высказались о финансовом положении европейских лиг.

– Считается, что итальянская лига менее прибыльна, чем ее европейские конкуренты. Это правда?

– Что отличает нас от наших европейских конкурентов, так это базовая структура, потому что у Серия А сегодня не такая развитая система, как у английской Премьер-лиги и испанской . Ее не так хорошо освещают по телевидению во всем мире. Сегодня существует большой разрыв между Серией А и Премьер-лигой, а не с Ла Лигой.

– Владелец «Милана» Джерри Кардинале объяснил, насколько сложно вести бизнес на итальянском рынке, если Серия А не сможет развить свой потенциал, также учитывая, что последняя команда Премьер-лиги получает от телевизионных прав на 40% больше, чем первая команда Серии А. В « » тоже об этом говорят?

– Это реальный вызов, а также проблема, с которой мы сталкиваемся и видим каждый день. Мы проанализировали данные о доходах от телевизионных прав: в 2009 году мадридский «Атлетико» получил 50 миллионов евро, в то время как «Ювентус» получил 110 миллионов, потому что пошел на прямую продажу телевизионных прав.

Однако сегодня мадридский «Атлетико» получает 130 миллионов, а доходы «Ювентуса» достигают, возможно, 85 млн. Очевидно, что у нас есть значительное отставание от трех крупнейших испанских команд и всех английских.

– Отражается ли это также на трансферном рынке?

– Да. Достаточно сказать, что в 2013 году «Ювентус» продал Огбонну «Вест Хэму», и многие были поражены тем, что «Вест Хэм» мог позволить себе взять игрока, который выступал за сборную Италии и «Ювентус». Тогда это было предупреждающим знаком, а сегодня это норма.

Сегодня наши игроки могут перейти либо в крупные европейские команды, либо в английские команды среднего уровня, у которых больше ресурсов, чем у нас. Страшно подумать, что последняя английская команда зарабатывает больше, чем первая итальянская. Мы всегда говорим о пяти топ-лигах Европы, но на самом деле она одна – Англия. За ней идет Испания, а затем еще три – Италия, Франция и Германия.

– Как можно решить эту системную проблему?

– Это узел, который возник много лет назад. Между тем Италия, ВВП которой не рос в течение 20 лет, в отличие от других европейских стран, никогда не инвестировала в стадионы, за исключением нас, « » и «Аталанты».

С другой стороны, мы видели проблемы, которые существуют в любом итальянском городе, когда речь заходит о новых стадионах. Тем не менее есть также фундаментальный аспект: если страна не развивается, если бюрократия мешает, а чемпионат еще не достиг уровня лучшей лиги Европы, расти становится очень трудно.

Сегодня мы ощущаем, что достигли предела, даже если все делаем идеально. Мы знаем, что у нас есть физиологический предел роста, – сказал управляющий директор по доходам и футбольному развитию «Ювентуса» Франческо Кальво.