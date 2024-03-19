Директор «Сокола» о судействе Бобровского с «Акроном»: «У него папа в «Газпроме», говорят – питерская гегемония когда-нибудь закончится? Беспредел! Хочет вернуться в РПЛ и просто откручивает нам голову»
Директор «Сокола» раскритиковал судейство Яна Бобровского в матче с «Акроном».
Во вчерашнем матче 23-го тура Первой лиги саратовцы уступили со счетом 0:2.
«Мы будем подавать на серию эпизодов. У него [Бобровского], как говорят, папа в «Газпроме». Человек хочет вернуться в Премьер-лигу – и просто откручивает нам голову. Команде, у которой нет денег. Мне вся страна уже позвонила. Беспредел!
У нас проходил семинар, и нам показали момент из игры с «Нефтехимиком» в начале встречи. Сказали: красная карточка! А судья – кстати, тоже из Питера – даже штрафной не дал. У нас когда-нибудь закончится питерская гегемония? Что дальше? Куда нам двигаться? Причем люди избегают серьезного наказания. А нам приходится менять тренеров.
Вот сейчас Бояринцев, нормальный тренер, остался без работы из-за этих судей. Ребята после игры в раздевалке сидели в шоке. Я не помню, чтобы такое было судейство! Пусть Мажич или кто там тогда скажет: если нет денег, то сидите в КФК, пусть скажут, где нам тогда играть», – сказал Алексей Потапов.
Газпромбанк и Группа «Акрон», один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в мире, в ходе XXIV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в рамках инвестирования .
Владельцем ФК Акрон является Павел Морозов и Акрон Холдинг - металлургический холдинг это)
или они без ошибок судят?)