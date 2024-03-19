Директор «Сокола» о судействе Бобровского с «Акроном»: «У него папа в «Газпроме», говорят – питерская гегемония когда-нибудь закончится? Беспредел! Хочет вернуться в РПЛ и просто откручивает нам голову»

Теги Зенит Ян Бобровский премьер-лига Россия судьи Первая лига Газпром Сокол Алексей Потапов Акрон Футбол

Директор «Сокола» раскритиковал судейство Яна Бобровского в матче с «Акроном».

Во вчерашнем матче 23-го тура Первой лиги саратовцы уступили со счетом 0:2.

«Мы будем подавать на серию эпизодов. У него [Бобровского], как говорят, папа в «Газпроме». Человек хочет вернуться в Премьер-лигу – и просто откручивает нам голову. Команде, у которой нет денег. Мне вся страна уже позвонила. Беспредел!

У нас проходил семинар, и нам показали момент из игры с «Нефтехимиком» в начале встречи. Сказали: красная карточка! А судья – кстати, тоже из Питера – даже штрафной не дал. У нас когда-нибудь закончится питерская гегемония? Что дальше? Куда нам двигаться? Причем люди избегают серьезного наказания. А нам приходится менять тренеров.

Вот сейчас Бояринцев, нормальный тренер, остался без работы из-за этих судей. Ребята после игры в раздевалке сидели в шоке. Я не помню, чтобы такое было судейство! Пусть Мажич или кто там тогда скажет: если нет денег, то сидите в КФК, пусть скажут, где нам тогда играть», – сказал Алексей Потапов.

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34 комментария
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Директор «Сокола» о судействе с «Акроном»: «Бобр курва я пердоле!»
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Зачем бояринцева уволили если он нормальный тренер?
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а как Газпром и Акрон связаны?
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Ответ ks-1993
а как Газпром и Акрон связаны?
Оба любят побеждать Спартак, так что связаны антиспартаковским заговором.
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Что за набор какой-то словесный?) При чем тут Акрон, бобровский и питерская гегемония?) Как они связаны?)
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Не знаю, у кого там где папа, но судья из Бобровского – как из говна пуля.
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Бобра давно из судейства надо выкинуть...
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Ответ Антонио Мартынов
Что за набор какой-то словесный?) При чем тут Акрон, бобровский и питерская гегемония?) Как они связаны?)
может, как-то так:

Газпромбанк и Группа «Акрон», один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в мире, в ходе XXIV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в рамках инвестирования .
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Для кучи покажите видос второго гола Акрона и поддавки, которые изображали игроки Сокола при нем.
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Ответ </c/>
Бобра давно из судейства надо выкинуть...
Хусаинова и братьев Бутенок выкидывали?
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Ответ ДудьСдулся
может, как-то так: Газпромбанк и Группа «Акрон», один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в мире, в ходе XXIV Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в рамках инвестирования .
Ребята, ФК Акрон и Акрон - производитель минеральных удобрений не связаны между собой.

Владельцем ФК Акрон является Павел Морозов и Акрон Холдинг - металлургический холдинг это)
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Такой смешной. Судьи виноваты во всём, даже нормального тренера пришлось увольнять. А чего увольняете и меняете их, они же такие профи что команду подготовить не могут. Да и кто вообще сказал что Бояринцев тренер😂 И везде придумывают какого то папу из Газпрома. Бобровский как судья ноль и это он ещё доказал всем в РФПЛ.
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Надо срочно кого-то из Ротенбергов в судьи поставить, чтоб подавал всем пример профессионализма и труда без связей. Будет ставить в пример Пьерлуиджи Коллино.
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Ответ Oleg Olegov
Директор «Сокола» о судействе с «Акроном»: «Бобр курва я пердоле!»
jakie bydlo jebane,добавил он немного подумав)
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Ответ ОЛЛС1911
Газпромовские судьи просто убивают и без того нищий футбол в провинции
а московские убивают рпл, и?
или они без ошибок судят?)
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Ответ Oleg Olegov
Директор «Сокола» о судействе с «Акроном»: «Бобр курва я пердоле!»
Надо писать новому главе Удивляндии .
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Да нормальный он вратарь
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Так и не понял в его словах связи увольнения Бояринцева с "беспредельным" судейством....
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Как интересно. Оказывается если судья хочет в РПЛ, то он должен наказывать Сокол, который в пердиве на вылет стоит. Как все просто.
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Ответ Всеволод Бобров
Питерские придумали легенду о Хусаинове, чтобы их не тыкали мордой в вилковых, ивановых, мешковых и так далее по списку, правда забывают, что Спартак и в Европе показывал свой футбол с топовыми командами, а политпроект ни разу даже из группы ЛЧ не вышел за все эти годы чемпионство.
Покажи хоть один кубок завоёванный Спартаком под эгидой УЕФА! За 40 с лишним попыток итог - Дырка от Бублика. А у Зенита их - два.Так что молчи уж, покоритель Кошице и СантГалена.
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Ответ Александр Жердин
Покажи хоть один кубок завоёванный Спартаком под эгидой УЕФА! За 40 с лишним попыток итог - Дырка от Бублика. А у Зенита их - два.Так что молчи уж, покоритель Кошице и СантГалена.
Ты читать умеешь? Или пересолил суп? К чемпионству Зенита 2008 у меня 0 претензий, это реально была сильная команда в отличии от недоразумения Семака, и успешная игра в еврокубках это только трофеи? То есть условно 2 финала Атлетико в ЛЧ или финал Боруссии это плохая игра, раз они не выиграли? Что ты несешь чудо с солёного берега? Никто не просил Семака и политпроект брать еврокубки, достаточно было выйти из группы или в Ле хоть выйти в 1/4, но почему-то супер пупер гегемоны за все свои чемпионства так ни разу это и не сделали, напрашивается вопросик а почему? В чем дело? Хотя даже в этот период тот же Спартак с 10 места выходил с 1 места в тяжёлой группе Ле, ЦСКА доходил до 1/4 и на равных играл с арсеналом, а где же был суперский Зенит чемпион?)
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Дома сиди епт!
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Еще один сынок. Мало нам Чобана и Левникова)) А кто папа Казарцева, кто знает?
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Не закончится. Вы эту гегемонию сами в воскресенье выбрали))
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Безнаказанность пораждает беспредел!!!
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