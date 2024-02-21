Пети о современных болельщиках: «Это просто клиенты, не фанаты. Раньше было лучше. Атмосфера на стадионах уже не та, ультрас исчезают»
Эммануэль Пети высказался о современной культуре болельщиков.
«На «Энфилде», когда фанаты пели «You’ll never walk alone», я это обожал. Я помню класико против «Реала», шум на поле был невероятный.
Но, думаю, на большинстве стадионов атмосфера сильно изменилась за два десятилетия. Сейчас она уже не та.
Сейчас это просто клиенты, не фанаты. Страсть осталась, но это уже не то. Раньше мы общались с настоящими фанатами, которые любили клуб с рождения. Сейчас все иначе. Может, из-за цен на билеты, но мне кажется, ультрас тоже исчезают, нет той идентичности. Не хочу звучать старомодно, но раньше было лучше.
Раньше напряжение можно было почувствовать за пару дней до больших матчей, просто встречая людей на улице, заезжая на заправку или еще куда-нибудь», – сказал бывший футболист «Монако», «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».
Нам рассказывают про свободу слова, а на деле всех превращают в стерильную массу))
Раньше вся трибуна могла петь про 3 ногу Лукаку, а сейчас таких певцов отлавливают и запрещают ходить на стадион))
Футбол мужская эмоциональная игра
Я кайфую от трибун, которые создают атмосферу (включите дартс, например)
А сейчас это какой-то театр, где сидят и в ладоши хлопают
в англии уже давно ничего этого нет...
гешефтмахерам нужны ваши бабки, людей мешающих делать эти бабки во многих странах выдавили с трибун на диваны и пабы...
футбол как культура и как игра мёртв в большинстве стран европы...
Все в нем хотят больше прибыли
А для прибыли нужны покорные люди
Мозг так устроен, что хорошее ярче откладывается