Пети о современных болельщиках: «Это просто клиенты, не фанаты. Раньше было лучше. Атмосфера на стадионах уже не та, ультрас исчезают»

Эммануэль Пети высказался о современной культуре болельщиков.

«На «Энфилде», когда фанаты пели «You’ll never walk alone», я это обожал. Я помню класико против «Реала», шум на поле был невероятный.

Но, думаю, на большинстве стадионов атмосфера сильно изменилась за два десятилетия. Сейчас она уже не та.

Сейчас это просто клиенты, не фанаты. Страсть осталась, но это уже не то. Раньше мы общались с настоящими фанатами, которые любили клуб с рождения. Сейчас все иначе. Может, из-за цен на билеты, но мне кажется, ультрас тоже исчезают, нет той идентичности. Не хочу звучать старомодно, но раньше было лучше.

Раньше напряжение можно было почувствовать за пару дней до больших матчей, просто встречая людей на улице, заезжая на заправку или еще куда-нибудь», – сказал бывший футболист «Монако», «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».