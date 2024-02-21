Пети о современных болельщиках: «Это просто клиенты, не фанаты. Раньше было лучше. Атмосфера на стадионах уже не та, ультрас исчезают»

Теги премьер-лига Англия лига 1 Франция Ла Лига болельщики Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети высказался о современной культуре болельщиков.

«На «Энфилде», когда фанаты пели «You’ll never walk alone», я это обожал. Я помню класико против «Реала», шум на поле был невероятный.

Но, думаю, на большинстве стадионов атмосфера сильно изменилась за два десятилетия. Сейчас она уже не та.

Сейчас это просто клиенты, не фанаты. Страсть осталась, но это уже не то. Раньше мы общались с настоящими фанатами, которые любили клуб с рождения. Сейчас все иначе. Может, из-за цен на билеты, но мне кажется, ультрас тоже исчезают, нет той идентичности. Не хочу звучать старомодно, но раньше было лучше.

Раньше напряжение можно было почувствовать за пару дней до больших матчей, просто встречая людей на улице, заезжая на заправку или еще куда-нибудь», – сказал бывший футболист «Монако», «Арсенала», «Барселоны» и «Челси».

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56 комментариев
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Эммануэль Пети - «Нaм не нужен FAN ID!»
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+54
Ответ Max9999
Как фамилия у Пети?
Эммануэль
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+46
Современный мир такой))
Нам рассказывают про свободу слова, а на деле всех превращают в стерильную массу))
Раньше вся трибуна могла петь про 3 ногу Лукаку, а сейчас таких певцов отлавливают и запрещают ходить на стадион))
+57
-12
+45
Из людей делают послушный молчаливый биогумус и на трибунах это тоже чувствуется, а футбол в принципе очень быстро тереяет популярность, он слишком медленный и тягучий, интересные моменты крайне редко за матч. смартфоны и компьютеры делают своё дело, молодые думают так, что зачем мне 2 часа прыгать как бабуин на трибуне и орать за свои же деньги, когда можно дома включить футбик фоном и рубиться в доту или кску
+39
-5
+34
Посети в Сербии матч "Црвены Звезды" и "Партизана". И твоя ностальгия по настоящим фанатам пройдет.
+25
-10
+15
Ответ Глыба
Из людей делают послушный молчаливый биогумус и на трибунах это тоже чувствуется, а футбол в принципе очень быстро тереяет популярность, он слишком медленный и тягучий, интересные моменты крайне редко за матч. смартфоны и компьютеры делают своё дело, молодые думают так, что зачем мне 2 часа прыгать как бабуин на трибуне и орать за свои же деньги, когда можно дома включить футбик фоном и рубиться в доту или кску
Перес разлогинься. Ты достал со своей Суперлигой!
+17
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Приходят на трибуны и смотрят матч по телефону 😏
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Вот раньше было - напился, подрался, ещё раз напился. Заодно и матч посетил. Романтика! Куда это всё подевалось? Эх...
+10
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Ответ Ёж, которому понятно
Прикольно. По вашему мнению, если пьяного дворника, поющего матерные частушки на детском утреннике вытолкали на улицу это угнетение свободы слова и превращение детей в стерильную массу? Я смотрю АПЛ и кайфую от того, как стадион чутко реагирует на каждое удачное действие, типа хорошо поборолся в плечо или поборолся за то чтобы мяч вышел в аут от соперника. Людей, которые приходили побухать и повыпендриваться выгнали, остались ценители игры, хорошо же. Для бухича есть специальные места.
Футбол не детский утренник
Футбол мужская эмоциональная игра
Я кайфую от трибун, которые создают атмосферу (включите дартс, например)
А сейчас это какой-то театр, где сидят и в ладоши хлопают
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Ответ Max9999
Как фамилия у Пети?
Шутка не зашла😁
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Ну так и футбол сегодня совсем другой. Сейчас футболисты три часа на поле валяются из-за легкого дуновенья ветра. Раньше за такое собственные товарищи по команде могли люлей навесить.
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Так это логичное дополнение к текущему развитию индустрии, да и всего общества. Все становятся потребителями. А человек с рабочего класса на ту же ЛЧ тикет себе уже не всегда может позволить. Че ж вы потом за атмосферу плачетесь?
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По разному в Европе. В Германии прилично с ультрасами, в Англии тоска. В Барселоне вообще театр, матч с Айнтрахтом это наглядно показал. А началось там это с тогой что Барса полностью забанила своих хулиганов из Бойхос Нойс.
+6
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Ответ тот самый Кадрус
Ну так и футбол сегодня совсем другой. Сейчас футболисты три часа на поле валяются из-за легкого дуновенья ветра. Раньше за такое собственные товарищи по команде могли люлей навесить.
Сразу вспомнил матч Бразилия Чили. Раньше симулировали и сейчас так же.
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А помните, с какой страстью в каменном веке за огонь бились? Вот это были времена! А сейчас только на диване с пивом могут, клиенты!
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Всё правильно говорит он. Раньше на террасе точно было лучше. Да, сейчас удобнее стадионы, еда, мерч, трансляции, экраны и тд. Но именно атмосфера на стадионах раньше была точно горячее, дерби с конями ждал неделями, не говоря уже про то, что чувствовал в день матча.⚡️
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Поддержу, раньше были футболисты и тренеры, а сейчас бренды патентованные.
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Проснулся...
в англии уже давно ничего этого нет...
гешефтмахерам нужны ваши бабки, людей мешающих делать эти бабки во многих странах выдавили с трибун на диваны и пабы...
футбол как культура и как игра мёртв в большинстве стран европы...
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нельзя не согласиться)
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Согласен. Сейчас вообще мир прогнил. Люди всё измеряют деньгами. Нет верности стране, клубу, семье.
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Ответ rude.
Так это логичное дополнение к текущему развитию индустрии, да и всего общества. Все становятся потребителями. А человек с рабочего класса на ту же ЛЧ тикет себе уже не всегда может позволить. Че ж вы потом за атмосферу плачетесь?
Вот если бы Пети или любой действующий футболист согласились бы на урезание зарплаты до норм условного 1995 года в обмен на атмосферу 95-го года на трибунах, это было бы честно. Но боюсь, таких энтузиастов среди футболистов будет мало. Да и тот же Пети, играй он сейчас, вряд ли согласился бы получать раз в 5-10 меньше в обмен на атмосферу.
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Ответ Назар Игорь
Посети в Сербии матч "Црвены Звезды" и "Партизана". И твоя ностальгия по настоящим фанатам пройдет.
Это же скорее исключение из правил. Или ты предлагаешь ему минимум 2 раза в год посещать Сербию, что бы проходила ностальгия ?))
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Ответ Назар Игорь
Посети в Сербии матч "Црвены Звезды" и "Партизана". И твоя ностальгия по настоящим фанатам пройдет.
Посещали и не раз. В той же Германии и Франции бывает и похуже
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Так и футбол стал не местом для борьбы и креатива, а системой с роботами. Игроки перестали вызывать эмоции у болельщиков. Футбол стал более стерильным в целом
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Ответ Ёж, которому понятно
Значит вопрос не в современном мире, вопрос в том, на кого лига делает ставку. Какие-то лиги отдают футбол мужикам выплёскивать эмоции. Чаще всего в странах, где у людей почему-то накопились негативные эмоции. Кто-то делает ставку на бизнес, поэтому завлекает на стадион мужчин, женщин и детей и создает для них безопасную среду. И каждый из них по своему прав.
Так это современный мир
Все в нем хотят больше прибыли
А для прибыли нужны покорные люди
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так и футболисты теперь такие же — наёмнички на зарплате
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Ответ Чебурашка наш
Современный мир такой)) Нам рассказывают про свободу слова, а на деле всех превращают в стерильную массу)) Раньше вся трибуна могла петь про 3 ногу Лукаку, а сейчас таких певцов отлавливают и запрещают ходить на стадион))
мясная масса,нет?
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Ответ Федя Букин
Приходят на трибуны и смотрят матч по телефону 😏
Хайлайты)
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Раньше и голову проломить могли пройди ты в неправильных цветах в неправильном месте.
Мозг так устроен, что хорошее ярче откладывается
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Да и хрен бы с ними, ультрасами. Мерзкий оне народ, норкоманы и алкоголики.
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