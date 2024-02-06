Хесслер – 1-й в рейтинге игроков без клубных трофеев по версии FourFourTwo. Ди Натале – 2-й, Ле Тиссье – 6-й

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Томас Хесслер возглавил список игроков без клубных трофеев по версии FourFourTwo.

Немец, поигравший за «Ювентус», «Рому», «Боруссию» Дортмунд и другие команды, выигрывал крупные турниры только в составе сборной Германии – на ЧМ-1990 и Евро-1996.

В топ-10 списка из 32 игроков попали:

1. Томас Хесслер («Ювентус», «Рома», «Боруссия»).

2. Антонио Ди Натале («Удинезе»).

3. Сократес («Коринтианс», «Фиорентина», «Сантос»).

4. Джузеппе Синьори («Лацио», «Болонья»).

5. Йылдырай Баштюрк («Байер», «Штутгарт»).

6. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).

7. Хулен Герреро («Атлетик»).

8. Стэн Коллимор («Ливерпуль», «Астон Вилла»).

9. Бернд Шнайдер («Байер»).

10. Джонни Хэйнс («Фулхэм»).

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44 комментария
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Томас Хесслер везунчик по клубам
Ювентус финалист кубка 92, Хесслер в Роме
Рома обладатель кубка 91, Хесслер в Ювентусе.
Боруссия это вообще, до него за год ЛЧ и межконтинентальный кубок, после него через год Бундеслига
И он ещё проиграл финалы КУ с Кельном, суперкубок с Юве и на след год с Ромой, а потом ещё с Ромой и кубок проиграл, ну и напоследок с Карслруэ в Германии))

Но думаю он не расстроен, все таки ЧМ и ЧЕ
+31
0
+31
Ответ Liverpool_YNWA
А что выиграл Кейн?
Кейн ещё играет.
+17
-1
+16
Ответ Буратино55
Я заметил уже не первый раз такое, его почему то за трофей не считают
В смысле «почему то»? С каких пор Кубок Интертото стал трофеем?
+18
-3
+15
Хесслер был лидером Карлсруэ и Мюнхена-1860 в их лучшие моменты - когда они играли в еврокубках и были крепкими клубами.
В Роме, Ювентусе, Боруссии скорее не повезло - тогда не было никаких дурацких серий по десять чемпионств у одного клуба, высокая конкуренция что в Италии, что в Германии.
Но как верно подмечено - титулы ЧМ и ЧЕ более чем компенсируют отсутствие клубных трофеев.
+12
0
+12
Много великих лояльных игроков в списке. Ле Тиссье даже без трофеев один величайших игроков в истории АПЛ и символ Саутгемптона
+9
-1
+8
Хёсслер с "Карлсруэ" выиграл Кубок Интертото.
+10
-2
+8
Ответ Liverpool_YNWA
Но все равно все ведет к тому, что так ничего и не выиграет :))
шанс очень маленький. Кейну только 30. За 4-5 лет в Баварии шанс на хотя бы 1 трофей - 99,9%
+8
0
+8
Ди Натале выше Сократеса - это, конечно, сильное заявление.
+8
-1
+7
В период моей юности Баджо и Хесслер были любимыми исполнителями штрафных ударов....

А гол Хесслера в добавленное время в ближнюю "девять" ворот Харина - навечно в памяти с пометкой "шок"......
+7
0
+7
Ответ 10ztv
Кейн просто существует
он еще не завершил карьеру)
+5
-1
+4
Бернд Шнайдер должен быть повыше, имхо. В отличие от того же Ле Тиссье был важным человеком в сборной и играл в финале ЛЧ.
+5
-1
+4
ну сократес чемпион штата сан паулу и рио,вполне официальные турниры
+4
0
+4
Ответ Пепси пеналдувич
а почему Ди Натале так высоко? да был классный форвард, но совсем не та команда которая может претендовать даже на топ4, не то что трофей
В сезоне 2010/11 клуб стал четвёртым в Серии А и попал в Лигу чемпионов. По итогам сезона 2011/12 финишировали третьими
+3
0
+3
Томас Хесслер любимый игрок из детства, как же ракетно он бил штрафные!
+3
0
+3
Джузеппе Синьори крутейший форвард был.
+3
0
+3
Ответ Максим Столяров
С тех пор когда появилась Лига Конференций)
В кубке Интертото не было единого финала. Было несколько сеток, из которых определялась одна команда, проходящая в кубок УЕФА. Поэтому он и не трофей
+3
0
+3
Ответ Cearvm
Ди Натале выше Сократеса - это, конечно, сильное заявление.
6-й бомбардир в истории Серии А, 311 годов играя за Эмполи и Удинезе. Если не ошибаюсь то с 2008 по 2011 годы больше него забили только Месси и КР7
+3
0
+3
Ответ Liverpool_YNWA
Но все равно все ведет к тому, что так ничего и не выиграет :))
Ну да, Бавария же Тоттенхэм
+2
0
+2
Ответ d.xoxlov
Батистута чемпионат с "Ромой" брал
Читайте внимательнее ))
+2
0
+2
Ответ Пепси пеналдувич
а почему Ди Натале так высоко? да был классный форвард, но совсем не та команда которая может претендовать даже на топ4, не то что трофей
Так рейтинг именно про игроков)
+2
0
+2
Кейн просто существует
+4
-2
+2
В этом списке не хватает Олега Веретенникова, он играл не хуже половины футболистов из этого списка.
+1
0
+1
Выиграл ЧМ и Евро. Да ну...
+1
0
+1
Ответ Andj
В период моей юности Баджо и Хесслер были любимыми исполнителями штрафных ударов.... А гол Хесслера в добавленное время в ближнюю "девять" ворот Харина - навечно в памяти с пометкой "шок"......
О да: чёрно-белый телевизор в деревне и еле проходящий сигнал...
+2
-1
+1
В списке могли оказаться такие личности как Бербатов, Батистута, Нуну Гомеш, Хюнтеллар, Баст Дост, Ламела, Маурицио Ганц…
Странно, что нет таких монстров, как Кейн (по факту), Нойвиль, Ди Бьяджио, Пайе, Дефо…
+2
-1
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Ответ Н.Ф.
Хёсслер с "Карлсруэ" выиграл Кубок Интертото.
Я заметил уже не первый раз такое, его почему то за трофей не считают
+2
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Где Никита Баженов?😏
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Ответ _Alex*
В смысле «почему то»? С каких пор Кубок Интертото стал трофеем?
С тех пор когда появилась Лига Конференций)
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Ответ Liverpool_YNWA
А что выиграл Кейн?
Кубок Ауди
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Ответ Тюменец
Читайте внимательнее ))
Ну тогда там вообще кто угодно оказаться мог) или я всё равно не понимаю))
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