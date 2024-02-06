Хесслер – 1-й в рейтинге игроков без клубных трофеев по версии FourFourTwo. Ди Натале – 2-й, Ле Тиссье – 6-й

Томас Хесслер возглавил список игроков без клубных трофеев по версии FourFourTwo.

Немец, поигравший за « », «Рому», «Боруссию» Дортмунд и другие команды, выигрывал крупные турниры только в составе сборной Германии – на ЧМ-1990 и Евро-1996.

В топ-10 списка из 32 игроков попали:

1. («Ювентус», «Рома», «Боруссия»).

2. Натале (« »).

3. Сократес (« », «Фиорентина», «Сантос»).

4. Джузеппе Синьори («Лацио», «Болонья»).

5. Йылдырай Баштюрк («Байер», «Штутгарт»).

6. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).

7. Хулен Герреро («Атлетик»).

8. Стэн Коллимор («Ливерпуль», «Астон Вилла»).

9. Бернд Шнайдер («Байер»).

10. Джонни Хэйнс («Фулхэм»).