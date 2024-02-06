Хесслер – 1-й в рейтинге игроков без клубных трофеев по версии FourFourTwo. Ди Натале – 2-й, Ле Тиссье – 6-й
Томас Хесслер возглавил список игроков без клубных трофеев по версии FourFourTwo.
Немец, поигравший за «Ювентус», «Рому», «Боруссию» Дортмунд и другие команды, выигрывал крупные турниры только в составе сборной Германии – на ЧМ-1990 и Евро-1996.
В топ-10 списка из 32 игроков попали:
1. Томас Хесслер («Ювентус», «Рома», «Боруссия»).
2. Антонио Ди Натале («Удинезе»).
3. Сократес («Коринтианс», «Фиорентина», «Сантос»).
4. Джузеппе Синьори («Лацио», «Болонья»).
5. Йылдырай Баштюрк («Байер», «Штутгарт»).
6. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон»).
7. Хулен Герреро («Атлетик»).
8. Стэн Коллимор («Ливерпуль», «Астон Вилла»).
9. Бернд Шнайдер («Байер»).
10. Джонни Хэйнс («Фулхэм»).
Ювентус финалист кубка 92, Хесслер в Роме
Рома обладатель кубка 91, Хесслер в Ювентусе.
Боруссия это вообще, до него за год ЛЧ и межконтинентальный кубок, после него через год Бундеслига
И он ещё проиграл финалы КУ с Кельном, суперкубок с Юве и на след год с Ромой, а потом ещё с Ромой и кубок проиграл, ну и напоследок с Карслруэ в Германии))
Но думаю он не расстроен, все таки ЧМ и ЧЕ
В Роме, Ювентусе, Боруссии скорее не повезло - тогда не было никаких дурацких серий по десять чемпионств у одного клуба, высокая конкуренция что в Италии, что в Германии.
Но как верно подмечено - титулы ЧМ и ЧЕ более чем компенсируют отсутствие клубных трофеев.
А гол Хесслера в добавленное время в ближнюю "девять" ворот Харина - навечно в памяти с пометкой "шок"......
Странно, что нет таких монстров, как Кейн (по факту), Нойвиль, Ди Бьяджио, Пайе, Дефо…