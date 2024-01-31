Экс-игрок «Ахмата» Быстров о дедовщине в армии: «Нас, духов, часто загоняли в сушилку и хреначили толпой. Лицо не трогали, чтобы было не видно следов. Это было нормально»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Марат Быстров Футбол

Марат Быстров рассказал, как столкнулся с дедовщиной в армии.

– Служба в армии у многих ассоциируется с дедовщиной. Сталкивался?

– Конечно. Нас, духов, часто загоняли в сушилку и хреначили толпой. Били по телу – лицо не трогали, чтобы было не видно следов. Это было нормально. В основном прилетало за какие-то косяки, но бывало и просто так дрались – рота на роту, чтобы выплеснуть эмоции. Тяжело целый год находится рядом с одними и теми же людьми. С такими мероприятиями интересней (смеется).

– А когда ты сам стал дедом, душил молодых?

– Когда я уходил в армию, близкие мне сказали: «Себя в обиду не давай и оставайся человеком». Старался следовать этому правилу. Но есть один случай, за который мне стыдно.

– Так.

– У нас в роте был один дед, татарин – Рашид. Как-то раз он меня запряг помыть кубрик. А в армейке же как – не хочешь делать сам, заставь другого. Пошел по роте, выцепил одного паренька: «Ты завтра кубарь моешь». Он такой – «Нет». Слово за слово, и мы начали драться.

После того, как мы разошлись, мне стало стремно, что я себя так повел. С волками жить – по волчьи выть, но я не хотел такого. Через какое-то время этот пацан сам ко мне пришел: «Какой кубарь мыть?». Видимо испугался, что я еще раз к нему приду, – сказал бывший защитник «Ахмата».

Экс-игрок «Ахмата» Быстров об армии: «Понравилось – горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование. Знакомые год красили траву и мыли полы – такая служба на фиг не нужна»

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92 комментария
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Это не нормально
+204
-8
+196
Это у орангутанов нормально. Люди вроде на что-то большее претендуют)
+80
-2
+78
Вторая армия, так сказать...
+91
-15
+76
Ответ Shumi-jr
Комментарий скрыт
не быть быдлом?
+69
0
+69
Дедовщина была и будет,но это не нормально. ДМБ 80-82(Североморск, Видяево
+51
-6
+45
и всё остальные страны нам завидуют!
+26
-2
+24
Ответ Магомед Саид Амирханов
Дедовщина была и будет,но это не нормально. ДМБ 80-82(Североморск, Видяево
Надеюсь не будет. От людей зависит. Я тоже был В армии "дедом", но все эти понятия не поддерживал и у других пресекал.
+26
-2
+24
а что нормального?
+19
-1
+18
Ответ Peter Parker
Комментарий скрыт
В Волгоградской области в 11м году такое было у меня , там еще кто то застал 1,5 годовалых. Сейчас я не представляю что такое в армии , хотя полюблму многое и осталось )
+16
-1
+15
Вот, узнаю родину. А то все тут сопли жуют, пендосы, запад.
+14
-1
+13
Я вырос в туалете системы "очко". Я унитаз впервые увидел в армии. Я такой: блин, а как смывать?
+12
0
+12
Ответ MstAndreev
Это у орангутанов нормально. Люди вроде на что-то большее претендуют)
У орангутанов мир и добро. Не путай с шимпанзе
+11
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+11
дичь какая то
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В мире животных
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На вечерней осмотре проверяют не только лицо, но и всё тело на наличие синяков или порезов.
Где он вообще служил? Даже в нашей беспредельной бригаде сразу кипиш из-за синяка начинался... иногда😁
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Ответ Gle6aH
Я служил 20 лет назад у нас такого не было .Стычки были но что бы толпой бить ,никогда !
Эт смотря где:)
+5
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Скрепа
+7
-2
+5
Ответ ТИНЬКОВ ПОЯСНЯЕТ
Я вырос в туалете системы "очко". Я унитаз впервые увидел в армии. Я такой: блин, а как смывать?
со мной служили те кто первый раз в жизни чистую простынь увидели, а некоторые батон белого хлеба !!!!!!!!!!!
+5
0
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май.начало 70х.стройбат тоцкого гарнизона.
из 500 человек - 493 судимые.
400-наш призыв.
через пару недель всех дедов избили,
и они забрав матрасы переплыли на другой берег сакмарки.
в лес.)
а я с 3мя из них, питерскими, по-вечерам преферансил)
при первом же дожде вернулись и жили душа в душу)
сами молодых вообще не трогали...
первенство гарнизона по-футболу выигрывали в одну калитку!
на играх с командой дисбата, по-периметру поля - автоматчики с лающими овчарками - романтика!)
+6
-2
+4
Молодой таки помыл кубрик или нет? Что нафиг за интрига?!!
+3
0
+3
Так в казахской армии ведь служил. К чему здесь выложили его слова про его службу?
+3
0
+3
Ответ Johnny Mnemonik
В Волгоградской области в 11м году такое было у меня , там еще кто то застал 1,5 годовалых. Сейчас я не представляю что такое в армии , хотя полюблму многое и осталось )
Не могу не поверить в память человека с таким ником)
+6
-3
+3
Ответ MstAndreev
Это у орангутанов нормально. Люди вроде на что-то большее претендуют)
нет, такие как Быстров не претендуют.
+5
-2
+3
Ответ Peter Parker
Комментарий удален модератором
Не найдётся ли у вас ссылки на подобную статистику на сайте Минобороны РФ?
+3
0
+3
Ответ Shumi-jr
Сейчас очень строго, не так много мест где безнаказанно такое происходит Сотрудник у меня, служил 5 лет назад на границе МО и Смоленской, В легкой форме да, присутствует, гдето пошестерить дедам, но за год службы никаких избиений. Строго говорит очень на это реагировали, за каждый синяк разбирались сразу
Я как-то на рабочке синяк получил, так меня потом при осмотре врача завалила вопросами и не поверила поначалу что я просто ударился)
+2
0
+2
Ответ catcher69
стройбат был нестроевыми войсками туда набирали либо тех кто сидел или был признан негодным к строевой....
именно так
но я просился в стройбат сам,
после отчисления с практики после 2го курса стройфака...
за драку с преподом)
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Нынешняя дедовщина по сравнению с советским детские игры. Чего только дело Артураса Сакалаускаса стоит
+2
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+2
Ответ Михон Мясной
Комментарий удален модератором
😁💪перешёл на оскорбления.Значит я все правильно сделал.Оправдываться твоим влажным фантазиям?Да ты ещё думаешь,что сумничал,ахаха.Ладно,ты честно заслужил ЧС за оскорбления,иди.
+2
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+2
Эх согласен... Многие вещи , которые прочитал флэшбэком дали в голову ...
+3
-1
+2
Ответ jwbmwbqvih
Это не нормально. Леща дать,отцовского,это нормально. А когда толпой бьют,это дикость. Собрались духами,пока спят,отметелили толпой. В следующий раз не уже так не сделают.
Схренали "отцовский лещ" это нормально?
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