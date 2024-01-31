Экс-игрок «Ахмата» Быстров о дедовщине в армии: «Нас, духов, часто загоняли в сушилку и хреначили толпой. Лицо не трогали, чтобы было не видно следов. Это было нормально»

Марат Быстров рассказал, как столкнулся с дедовщиной в армии.

– Служба в армии у многих ассоциируется с дедовщиной. Сталкивался?

– Конечно. Нас, духов, часто загоняли в сушилку и хреначили толпой. Били по телу – лицо не трогали, чтобы было не видно следов. Это было нормально. В основном прилетало за какие-то косяки, но бывало и просто так дрались – рота на роту, чтобы выплеснуть эмоции. Тяжело целый год находится рядом с одними и теми же людьми. С такими мероприятиями интересней (смеется).

– А когда ты сам стал дедом, душил молодых?

– Когда я уходил в армию, близкие мне сказали: «Себя в обиду не давай и оставайся человеком». Старался следовать этому правилу. Но есть один случай, за который мне стыдно.

– Так.

– У нас в роте был один дед, татарин – Рашид. Как-то раз он меня запряг помыть кубрик. А в армейке же как – не хочешь делать сам, заставь другого. Пошел по роте, выцепил одного паренька: «Ты завтра кубарь моешь». Он такой – «Нет». Слово за слово, и мы начали драться.

После того, как мы разошлись, мне стало стремно, что я себя так повел. С волками жить – по волчьи выть, но я не хотел такого. Через какое-то время этот пацан сам ко мне пришел: «Какой кубарь мыть?». Видимо испугался, что я еще раз к нему приду, – сказал бывший защитник « ».

Экс-игрок «Ахмата» Быстров об армии: «Понравилось – горная подготовка, прыжки с парашютом, стрельбы, спортивное ориентирование. Знакомые год красили траву и мыли полы – такая служба на фиг не нужна»