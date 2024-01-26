Роман Асхабадзе: «Без государства весь спорт может зачахнуть. «Факел» без поддержки области не проживет, но мы удачный пример государственно-частного партнерства»

Теги премьер-лига Россия бизнес Факел Роман Асхабадзе деньги Футбол

Роман Асхабадзе объяснил, как формируется бюджет «Факела».

– Бюджет «Факела» на сезон-2023/24 – 747 миллионов рублей. Около 300 из них – финансирование от области. Остальное клуб зарабатывает сам?

– Да. Конкретные цифры называть не буду, потому что в них часто что-то меняется. Но в целом мы так живем уже не первый год.

Область дает нам поддержу в виде определенной суммы, и эти деньги мы в большей степени тратим на детско-юношеский футбол.

Нужно признать: без государства весь спорт может зачахнуть, но «Факел» – один из самых удачных примеров государственно-частного партнерства. Очевидно, что без поддержки области мы не проживем, но мы не просим завышенных сумм. На протяжении нескольких лет мы получаем от области практически одну и ту же сумму – что в ФНЛ, что в РПЛ.

– Чем конкретно зарабатывает клуб? Как это работает?

– Есть ряд партнеров, которые сотрудничают с нами многие годы. Но есть и новички – как «Эконива». Другая статья доходов – коммерческие активности, билетная программа. Но основные доходы – это то, что мы получаем от РПЛ за телеправа и сопутствующие с ними рекламные активности.

Еще с ФНЛ мы внедрили четкий KPI для сотрудников, который они должны выполнять. И в этом году сделали определенный скачок. Возможно, в плане сумм это выглядит не так масштабно в сравнении с топ-клубами, но мы нарабатываем базу для увеличения коммерческой базы: работаем с партнерами, привлекаем новых спонсоров.

Радует, что уже второй сезон коммерция по доходам превышает областные выплаты, и мы не хотим останавливаться на этом.

– В прошлые годы доходы также превышали расходы, но клуб тратил деньги на покрытие долгов.

– Слава богу, нам удалось закрыть этот вопрос. Сейчас клуб чистый и прозрачный, у нас нет задолженностей. «Факел» живет по своим возможностям, не завышая планку, чтобы потом никто не говорил, что клуб надулся, как мыльный пузырь, и вот-вот лопнет.

Мы скромные ребята, раздувать штат и подписывать негарантируемые контракты – не наша история. Зато четвертый сезон подряд идем без долгов во всех направлениях. В первом из них клуб вышел «в ноль». Остальные заканчивали с «плюсом».

Собираемся и дальше придерживаться четкой и понятной стратегии в формировании бюджета, – отметил генеральный директор «Факела».

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7 комментариев
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Спорт это детские секции, кружки, любительский спорт + физкультура. Вы тут причем? Нет спонсоров, не умеете работать со зрителем, не знаете, как делать бизнес — чао
+8
-4
+4
Ответ StHappyOne
Спорт это детские секции, кружки, любительский спорт + физкультура. Вы тут причем? Нет спонсоров, не умеете работать со зрителем, не знаете, как делать бизнес — чао
Он прямо в новости говорит, что почти все деньги области тратят на деско юношеский футбол, а остальные деньги дают многочисленные спонсоры, но зачем читать, да?)
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