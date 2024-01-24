Лас-Пальмас — Реал Мадрид: прогноз на матч 27 января 2024, чемпионат Испании

27 января, в субботу, мадридский «Реал» в гостях сыграет против «Лас-Пальмаса» в матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Встреча пройдет на стадионе «Гран Канария» и начнется в 18:15 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2; ТМ 3.

Лас-Пальмас

«Лас-Пальмас» после возвращения в Примеру проводит неплохой сезон и даже претендует на попадание в еврокубки. Команда с Канарских островов после 21-го тура идет на восьмом месте, набрав 31 очко. От шестого места, которое дает право сыграть в Лиге конференций и которое сейчас занимает Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, всего четыре очка.

При этом сезон команда Хавьера Гарсии Пимьенты начала неважно, набрав всего два очка в первых пяти турах. Казалось, что выходцам из Сегунды предстоит нелегкая борьба, чтобы туда не вернуться, но в шестом туре «Лас-Пальмас» одержал первую победу над «Гранадой» (1:0), которая дала толчок к дальнейшему хорошему выступлению.

Команда хорошо смотрится дома и даже обыгрывает грандов чемпионата Испании. Так, например, в ноябре, островитяне обыграли мадридский «Атлетико» со счетом 2:1.

А несколькими турами ранее «Лас-Пальмас» были близок к ничьей с «Барселоной», но команда Хави в компенсированное время заработала пенальти, который реализовал Илкай Гюндоган и сделал счет 2:1 в пользу каталонцев.

В двух предыдущих турах «Лас-Пальмас» набрал шесть очков. Сначала подопечные Пимьента дома были сильнее «Вильярреала» (3:0), а затем в Мадриде обыграли «Райо Вальекано» со счетом 2:0.

Кредо «Лас-Пальмаса» — надежная игра в обороне. Команда пропустила всего 17 голов, и это второй показатель в лиге. Меньше пропустил только ближайший соперник «Лас-Пальмаса» Реал» — у команды Карло Анчелотти 13 пропущенных голов.

А вот забивает «Лас-Пальмас» на уровне аутсайдеров — всего 21 мяч. Хуже дела только у «Кадиса» (15 голов), а у «Сельты» и «Альмерии» такой же показатель.

Поэтому и индивидуальные показатели у игроков «Лас-Пальмаса» не впечатляют: лучший бомбардир команды Кириан Родригес забил 5 голов. У остальных игроков команды в активе не более двух голов в чемпионате.

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Реал Мадрид

«Реал» продолжает чемпионскую гонку в Ла Лиге: сейчас команда Анчелотти занимает второе место, отставая от «Жироны» на одно очко, но при этом имея игру в запасе.

Двумя неделями ранее мадридцы выиграли первый трофей в сезоне, завоевав Суперкубок Испании. В мини-турнире, который проходил в Саудовской Аравии, «Реал» сначала в дерби оказался сильнее «Атлетико» в дополнительное время (5:3), а в финале не оставил шансов «Барселоне» — 4:1.

Уже через четыре дня «Реал» проводил кубковый матч против того же «Атлетико», и команде Диего Симеоне удалось взять реванш. Снова было дополнительное время, в котором лучше было уже «Атлетико», — 4:2.

Таким образом, теперь «Реал» может сосредоточиться на двух турнирах — чемпионате и Лиге Чемпионов.

В прошлом туре «Реал» на своем поле едва не потерял очки в игре с Альмерией». Гости после первого тайма вели 2:0, но после перерыва хозяева забили три мяча и вырвали победу.

Победный гол на 99-й минуте забил защитник Дани Карвахаль, подключившийся к атаке. Это уже второй гол Карвахаля за последние две недели — до этого он спас мадридцев от поражения в основное время полуфинального матча Суперкубка против «Атлетико».

Ложкой дегтя в этой победе стало предупреждение Джуду Беллингема — теперь молодой англичанин пропустит матч против «Лас-Пальмаса». Поэтому победу гостям придется завоевывать без своего лучшего бомбардира, на счету которого уже 14 голов. С этим показателем Беллингем делит первое место в списке лучших снайперов Примеры с Артемом Довбиком из «Жироны».

Лас-Пальмас — Реал Мадрид: история личных встреч

В матче первого круга «Реал» без лишних хлопот обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.

До этого в последний раз команды встречались в 2018 году, и тогда «Реал» одержал две победы с одинаковым счетом 3:0. Сезоном ранее было две ничьи — 3:3 в Мадриде и 2:2 в Лас-Пальмасе.

Лас-Пальмас — Реал Мадрид: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа «Лас-Пальмаса» — 6.96

Ничья — 4.67

Победа «Реала» — 1.46

Мадридцы — явные фавориты игры в Лас-Пальмасе и должны брать три очка, чтобы не отстать от «Жироны» и не подпускать к себе «Барселону». Гостям будет тяжело, но все-таки они должны выиграть, можно взять их победу.

В этом матче встретятся две лучшие обороны лиги, поэтому игра не должна получиться результативной. Тут выглядит неплохим вариантом ставка ТМ 3 за 1.71.

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