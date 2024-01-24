Сборная Нигерии – сборная Камеруна где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок африканских наций (Кубок Африки) 27 января

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В субботу, 27 января, сыграют сборная Нигерии и сборная Камеруна в 1/8 финала Кубка Африканских Наций.

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  • Игра пройдет на стадионе «Феликс Уфуэ-Буаньи».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Нигерии – сборная Камеруна

  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Сборная Нигерии: все новости

Сборная Камеруна: все новости

Кубок африканских наций (Кубок Африки): все новости

Прогноз на матч Нигерия – Камерун

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