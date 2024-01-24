Дмитрий Радченко: «В «Спартаке» я стал более узнаваем. Но «Зенит» – это фундамент, без него дом не построишь, он развалится»
Дмитрий Радченко сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком».
«Зенит». Два клуба сыграли очень большую роль, и каждый по-своему. Я в «Зените» прошел всю школу ленинградского футбола, это мой первый клуб, в Высшей лиге я забил первый гол.
Да, раскрылся как футболист и стал более узнаваем я в «Спартаке», там же выиграл первый кубок, сыграл легендарный матч.
Но «Зенит» – это фундамент. Если нет хорошего фундамента, ты дом не построишь, он развалится. Этим все сказано», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака», начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».
...сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака», начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».
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Что-то у начальника академии зенита не растут новые радченки и аршавины
В чём дело? А врать надо поменьше
Потому как сам Радченко фундамент обрёл в Смене, а укрепил в ленинградском Динамо, первом его клубе, а уже в зените, втором его клубе во взрослом футболе, он терял квалификацию и вылетел с треском из высшей лиги.
Это потом из пердива его спасли и привили ген победителей в Спартаке, а зенит спасали от вылета во вторую лигу