Дмитрий Радченко: «В «Спартаке» я стал более узнаваем. Но «Зенит» – это фундамент, без него дом не построишь, он развалится»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Радченко Футбол

Дмитрий Радченко сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит». Два клуба сыграли очень большую роль, и каждый по-своему. Я в «Зените» прошел всю школу ленинградского футбола, это мой первый клуб, в Высшей лиге я забил первый гол.

Да, раскрылся как футболист и стал более узнаваем я в «Спартаке», там же выиграл первый кубок, сыграл легендарный матч.

Но «Зенит» – это фундамент. Если нет хорошего фундамента, ты дом не построишь, он развалится. Этим все сказано», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака», начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».

26 комментариев
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Я в «Зените» прошел всю школу ленинградского футбола, это мой первый клуб, в Высшей лиге я забил первый гол.

...сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака», начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».

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Что-то у начальника академии зенита не растут новые радченки и аршавины

В чём дело? А врать надо поменьше

Потому как сам Радченко фундамент обрёл в Смене, а укрепил в ленинградском Динамо, первом его клубе, а уже в зените, втором его клубе во взрослом футболе, он терял квалификацию и вылетел с треском из высшей лиги.

Это потом из пердива его спасли и привили ген победителей в Спартаке, а зенит спасали от вылета во вторую лигу
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Все адекватно сказал. Спартаку принес большую пользу как игрок. А Зенит считает своим домом
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Зенит - фундамент? Скорее - "Смена"....
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Скорее Смена, а не Зенит. Он там начинал.
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Зенит для игроков - фундамент. Спартак для игроков - бромантан.
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Ответ Bartez1986
Все адекватно сказал. Спартаку принес большую пользу как игрок. А Зенит считает своим домом
У меня из нынешнего аналогия - Семак. Для меня он так и будет прежде всего конём. =) При всём уважении.
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Ответ Shumi-jr
Комментарий удален модератором
Т.е. Радченко не знает, Fox знает. Fox вообще много чего про всё на свете знает, судя по его комментариям, жаль, что фактами подтвердить не может.
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Ответ Владимир Молявин
Скорее Смена, а не Зенит. Он там начинал.
Сравнение некорректное.Я закончила такую-то школу, но специалистом стала после окончания ВУЗа. Да школа нужна, важна, вспоминается с любовью, но специалистом сделал ВУЗ. Так и здесь Смена - школа, Зенит - ВУЗ.
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Ответ Виталик Украинский
Зенит для игроков - фундамент. Спартак для игроков - бромантан.
,🤣
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Ответ Slavnov
Понятно дело и сегодня так же, в Спартаке любого скамеечника в лицо, вся страна знает, а в зените лидеров не узнают, ну кроме капитана дзюбы, после его фильма, это первый игрок зенита, который стал узнаваем на всю страну и не только в России, жаль он снимался не футболке зенита и капитанской повязкой, так бы обхват аудитории был больше
Я футбол более-менее смотрю, но в лицо ваших лавочников не узнаю. По фамилии кого-то вспомню, пожалуй. =)
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Ответ Жорег Борщофф
Т.е. Радченко не знает, Fox знает. Fox вообще много чего про всё на свете знает, судя по его комментариям, жаль, что фактами подтвердить не может.
Fox всё знает, у него очень умные отцы.
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Ответ Shumi-jr
Комментарий удален модератором
и тебе бы проверится, не мешало бы!
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Ответ Wiley Fox
Я в «Зените» прошел всю школу ленинградского футбола, это мой первый клуб, в Высшей лиге я забил первый гол. ...сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака», начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут». ---- Что-то у начальника академии зенита не растут новые радченки и аршавины В чём дело? А врать надо поменьше Потому как сам Радченко фундамент обрёл в Смене, а укрепил в ленинградском Динамо, первом его клубе, а уже в зените, втором его клубе во взрослом футболе, он терял квалификацию и вылетел с треском из высшей лиги. Это потом из пердива его спасли и привили ген победителей в Спартаке, а зенит спасали от вылета во вторую лигу
тебе бы, к психиатору наведаться!
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Ответ СкептикК
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Wiley Fox
Я в «Зените» прошел всю школу ленинградского футбола, это мой первый клуб, в Высшей лиге я забил первый гол. ...сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака», начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут». ---- Что-то у начальника академии зенита не растут новые радченки и аршавины В чём дело? А врать надо поменьше Потому как сам Радченко фундамент обрёл в Смене, а укрепил в ленинградском Динамо, первом его клубе, а уже в зените, втором его клубе во взрослом футболе, он терял квалификацию и вылетел с треском из высшей лиги. Это потом из пердива его спасли и привили ген победителей в Спартаке, а зенит спасали от вылета во вторую лигу
Комментарий удален модератором
Ответ naspartaks ru
если сменить имя и фамилие на александр жердин, ты прям про себя рассказал!
Ты Буффону расскажи.Когда Юве отправили в пердив, он отчего то не сбежал.
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Ответ Bartez1986
Все адекватно сказал. Спартаку принес большую пользу как игрок. А Зенит считает своим домом
Да пусть считает что угодно. Лично для меня он останется таким же как и с.Швецов. " В мире много подлецов, среди них - Сергей Швецов"(С)
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Если у вас есть вопросы к высказыванию, просто посмотрите на источник)
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