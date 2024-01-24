Дмитрий Радченко: «В «Спартаке» я стал более узнаваем. Но «Зенит» – это фундамент, без него дом не построишь, он развалится»

Дмитрий Радченко сделал выбор между «Зенитом» и «Спартаком».

« ». Два клуба сыграли очень большую роль, и каждый по-своему. Я в «Зените» прошел всю школу ленинградского футбола, это мой первый клуб, в Высшей лиге я забил первый гол.

Да, раскрылся как футболист и стал более узнаваем я в «Спартаке», там же выиграл первый кубок, сыграл легендарный матч.

Но «Зенит» – это фундамент. Если нет хорошего фундамента, ты дом не построишь, он развалится. Этим все сказано», – сказал экс-игрок «Зенита» и « », начальник отдела индивидуальной подготовки Академии «Зенита» в подкасте Федерации футбола Санкт-Петербурга «45 минут».