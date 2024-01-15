Луис Фернандес: «Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне, думаю. Это его любимый клуб, мы пригласили Коло-Муани и Дембеле – его друзей»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Фернандес Килиан Мбаппе Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани Футбол

Луис Фернандес уверен, что Килиан Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ».

«Да, он останется в «ПСЖ», это его любимый клуб. Я слышу все заявления, слова президента «ПСЖ», который берет на себя инициативу и говорит на эту тему. Я вижу, как Килиан делает то же самое после матча, обсуждая подписанное соглашение. Я вижу, что «ПСЖ» хочет инвестировать в новый проект.

Мы пригласили Рандаля Коло-Муани и Дембеле – друзей Мбаппе, которых он хотел бы видеть рядом с собой. Думаю, что Килиан Мбаппе в следующем сезоне останется в «ПСЖ», – сказал экс-тренер парижского клуба в эфире beIN SPORTS.

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9 комментариев
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А Мбаппе между тем уже седьмой сезон проводит в ПСЖ, а с учетом Монако это десять лет невылазного обитания в тепличных условиях Лиги 1, пятого по уровню чемпионата. И этим всё сказано.
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Может и останется. Но лучше вчера ему было играть с Барселоной на виду у всего мира, чем проводить очередной местечковый матч с Лансом в ЧФ.
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Никто не сомневается, конечно останется!)
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И пусть там 👈 остаётся вместе со своей жадной мамашей
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Агуэро как то тоже к другу переходил
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Когда Месси начал собирать друзей в Барсу команде настал конец
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Ахахахаххах Мбаппе — великий подрыватель мадридских пуканов!
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Ответ Savarona25
Может и останется. Но лучше вчера ему было играть с Барселоной на виду у всего мира, чем проводить очередной местечковый матч с Лансом в ЧФ.
если он перейдёт, скорее разрушит тактику Анчелотти и будет Галактикос 2.0, который закончился не так уж и хорошо
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Ответ SaH4r.
если он перейдёт, скорее разрушит тактику Анчелотти и будет Галактикос 2.0, который закончился не так уж и хорошо
Не будет никакого Галактикос 2.0. Футбол не тот уже. Нынешние имена Реала хоть туда Холланда с Мбаппе одновременно купить даже близко не будут тем, что тогда. Фигу, Зидан, Роналдо, Рауль, Карлос, Бекхэм, Касильяс. Оставляй, это другой уровень был по именам
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