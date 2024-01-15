Луис Фернандес: «Мбаппе останется в «ПСЖ» в следующем сезоне, думаю. Это его любимый клуб, мы пригласили Коло-Муани и Дембеле – его друзей»

Луис Фернандес уверен, что Килиан Мбаппе продлит контракт с «ПСЖ».

«Да, он останется в «ПСЖ», это его любимый клуб. Я слышу все заявления, слова президента «ПСЖ», который берет на себя инициативу и говорит на эту тему. Я вижу, как Килиан делает то же самое после матча, обсуждая подписанное соглашение. Я вижу, что «ПСЖ» хочет инвестировать в новый проект.

Мы пригласили и – друзей Мбаппе, которых он хотел бы видеть рядом с собой. Думаю, что в следующем сезоне останется в «ПСЖ», – сказал экс-тренер парижского клуба в эфире beIN SPORTS.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?