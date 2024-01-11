Пиоли про 1:2 с «Аталантой»: «Все изменил пенальти, которого не было. Миранчук начал падать еще до контакта»
Стефано Пиоли недоволен судейством Марко Ди Белло в Кубке Италии.
«Милан» проиграл в результате гола «Аталанты» с пенальти, назначенного за фол защитника Алехандро Хименеса на хавбеке Алексее Миранчуке.
«Мы провели первый тайм очень хорошо, заслуженно открыли счет, но после этого играли крайне наивно. Мы должны были гораздо лучше действовать в защите, когда «Аталанта» сравнивала счет. Но правда в том, что все изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой.
О ВАР сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш игрок сначала сыграл в мяч, а футболист «Аталанты» начал падать еще до контакта. Неприятный вечер.
Мы могли отреагировать лучше. Я понимаю недовольство игроков тем, что они уступают 1:2 после столь хорошей игры, но времени на то, чтобы отыграться, было еще много. Мы не воспользовались созданными моментами», – сказал в эфире Sport Mediaset главный тренер «Милана».
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Играли в Миранчука, а не в мяч
Доминировали первые десять минут
Виноваты судьи
…вы находитесь здесь…
Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда