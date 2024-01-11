Пиоли про 1:2 с «Аталантой»: «Все изменил пенальти, которого не было. Миранчук начал падать еще до контакта»

Теги Милан Аталанта Стефано Пиоли серия А Италия Кубок Италии судьи Марко Ди Белло Алексей Миранчук Алехандро Хименес Санчес Футбол

Стефано Пиоли недоволен судейством Марко Ди Белло в Кубке Италии.

«Милан» проиграл в результате гола «Аталанты» с пенальти, назначенного за фол защитника Алехандро Хименеса на хавбеке Алексее Миранчуке.

«Мы провели первый тайм очень хорошо, заслуженно открыли счет, но после этого играли крайне наивно. Мы должны были гораздо лучше действовать в защите, когда «Аталанта» сравнивала счет. Но правда в том, что все изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой.

О ВАР сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш игрок сначала сыграл в мяч, а футболист «Аталанты» начал падать еще до контакта. Неприятный вечер.

Мы могли отреагировать лучше. Я понимаю недовольство игроков тем, что они уступают 1:2 после столь хорошей игры, но времени на то, чтобы отыграться, было еще много. Мы не воспользовались созданными моментами», – сказал в эфире Sport Mediaset главный тренер «Милана».

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12 комментариев
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Пиоли симпатизирую, но пенальти был
Играли в Миранчука, а не в мяч
+24
-3
+21
Ответ Джавид Гасанов
настолько редко Леха выходит на поле , что тренер соперника назвал его просто "игрок Аталанты", не называя фамилию. Не узнают его
Миранчук за пару матчей с Миланом уже сделал все, чтобы его фамилия на Пиоли страх наводила
+19
-5
+14
Стакан наполовину полон
Доминировали первые десять минут
Виноваты судьи
…вы находитесь здесь…
Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда
+6
-1
+5
Ответ King_X
Пиоли симпатизирую, но пенальти был Играли в Миранчука, а не в мяч
В Италии пишут, что в мяч, кстати сказать
+3
0
+3
Игрок Милана не попал в мяч, на повторе видно
+4
-4
0
Пусть возьмёт очки и ещё раз пересмотрит повтор
+3
-3
0
времени было предостаточно. Но Пиоли как всегда убил игру идиотскими заменами. Ну ёпта, просто убери слабое звено Хименеса и поставь Тео на родной левый фланг, Террачано отправь на родной правый фланг, а Шимича поставь в родной центр. Нет, блин, надо какой-то велосипед придумать с 3 цз, центральным защитником Мусой на правом фланге и Шимичем, снятием с игры Рейндерса, который связывает линии и является лучшим и самым стабильным полузащитником в Милане.
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