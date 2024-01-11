Пиоли про 1:2 с «Аталантой»: «Все изменил пенальти, которого не было. Миранчук начал падать еще до контакта»

Стефано Пиоли недоволен судейством Марко Ди Белло в Кубке Италии.

« » проиграл в результате гола «Аталанты» с пенальти, назначенного за фол защитника на хавбеке .

«Мы провели первый тайм очень хорошо, заслуженно открыли счет, но после этого играли крайне наивно. Мы должны были гораздо лучше действовать в защите, когда « » сравнивала счет. Но правда в том, что все изменил пенальти, которого не было. После него мы потеряли голову, рассыпались, утратили контроль над игрой.

О ВАР сейчас много разговоров, но пенальти там не было. Наш игрок сначала сыграл в мяч, а футболист «Аталанты» начал падать еще до контакта. Неприятный вечер.

Мы могли отреагировать лучше. Я понимаю недовольство игроков тем, что они уступают 1:2 после столь хорошей игры, но времени на то, чтобы отыграться, было еще много. Мы не воспользовались созданными моментами», – сказал в эфире Sport Mediaset главный тренер «Милана».

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