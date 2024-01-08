Умер бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун. Ему было 42 года

Теги ЦСКА Сборная Украины по футболу Богдан Шершун премьер-лига Россия Футбол

Умер бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун.

Бывший футболист ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет.

Об этом сообщил журналист Владимир Зверов. Сообщается, что Богдан долгое время страдал от болезни.

Шершун выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год. В составе клуба он сыграл 76 матчей.

Вместе с ЦСКА футболист дважды выиграл чемпионат России и Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

За сборную Украины Шершун провел четыре матча.

23 комментария
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Светлая память
+40
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+40
Вот это новость... Очень жаль☹️
Светлая память 🕯️
+31
-1
+30
Ответ Fazy10
причина интересна
Длительная болезнь, с которой бывший футболист так и не сумел справиться.
+26
0
+26
Ответ Fazy10
причина интересна
На Украине говорят что тромб оторвался. Были проблемы с сердцем.
Самое интересное, что про ЦСКА и выигранный Кубок УЕФА в составе армейцев на Украине нигде не упоминают.
+17
-6
+11
Ответ Юлия Закаблукова
Были времена когда украинцы свободно играли на русской земле, и все было нормально
Они и сейчас спокойно играют. Вон Руслан Червяков в Торпедо кайфует по полной программе.
+16
-6
+10
Ничего себе
Земля пухом
+6
0
+6
причина интересна
+6
-2
+4
Ответ Байкалыч
Они и сейчас спокойно играют. Вон Руслан Червяков в Торпедо кайфует по полной программе.
Иванисеня в Крыльях еще
+5
-1
+4
Светлая память...
+2
0
+2
Были времена когда украинцы свободно играли на русской земле, и все было нормально
+15
-14
+1
Хороший был защ, помню сильно удивился, когда Блохин на чм-06 вместо него какого-то ноунейма вызвал.
+2
-1
+1
Ответ Shuller18
Судя по описанию, онкология
жаль,молодой совсем. Старуха с косой никого не щадит
+1
0
+1
Ужас. Соболезнования родным и близким. Молодой совсем человек
+1
0
+1
Ответ Антимосковский
Комментарий удален модератором
Тебе сколько лет?
+2
-2
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Ответ Юлия Закаблукова
Были времена когда украинцы свободно играли на русской земле, и все было нормально
Также и русские нормально играли и тренили в Украине. Все нормально работало в обе стороны.
0
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Ответ Михаил Зюбин
Длительная болезнь, с которой бывший футболист так и не сумел справиться.
что за болезнь?
+1
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Светлая память...
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Что этот 2024 год себе позволяет 😤
+2
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Жаль...
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Комментарий удален модератором
Соболезнования родным!
0
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0
Охох....
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