Умер бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун. Ему было 42 года

Умер бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун.

Бывший футболист ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет.

Об этом сообщил журналист Владимир Зверов. Сообщается, что Богдан долгое время страдал от болезни.

Шершун выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год. В составе клуба он сыграл 76 матчей.

Вместе с ЦСКА футболист дважды выиграл чемпионат России и Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.

За сборную Украины Шершун провел четыре матча.