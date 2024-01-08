Умер бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун. Ему было 42 года
Умер бывший защитник ЦСКА Богдан Шершун.
Бывший футболист ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет.
Об этом сообщил журналист Владимир Зверов. Сообщается, что Богдан долгое время страдал от болезни.
Шершун выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год. В составе клуба он сыграл 76 матчей.
Вместе с ЦСКА футболист дважды выиграл чемпионат России и Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.
За сборную Украины Шершун провел четыре матча.
Светлая память 🕯️
Самое интересное, что про ЦСКА и выигранный Кубок УЕФА в составе армейцев на Украине нигде не упоминают.
Земля пухом