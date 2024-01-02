«Олимпиакос» подписал Желсона Мартинша из «Монако» и Наварро из «Порту»

Желсон Мартинш перешел из «Монако» в «Олимпиакос».

Греческий клуб объявил о приобретении 28-летнего полузащитника. По данным Foot Mercato и Get French Football News, монегаски выручили 3 млн евро.

не выходил на поле с февраля 2023 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: olympiacos.org

Также « » подписал нападающего , игравшего за «Порту» с лета этого года. Его показатели можно изучить тут.

Фото: olympiacos.org

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