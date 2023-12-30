Чемпионат Шотландии. «Селтик» играет с «Рейнджерс»

«Рейнджерс» играют с «Селтиком» в главном дерби Шотландии.

« » Брендана Роджерса с 48 очками после 20 матчей лидирует в турнирной таблице. «Рейнджерс» провели 18 игр и набрали 43 балла, они идут на втором месте.

Таблица чемпионата Шотландии

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