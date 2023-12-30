Чемпионат Шотландии. «Селтик» играет с «Рейнджерс»

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«Рейнджерс» играют с «Селтиком» в главном дерби Шотландии.

«Селтик» Брендана Роджерса с 48 очками после 20 матчей лидирует в турнирной таблице. «Рейнджерс» провели 18 игр и набрали 43 балла, они идут на втором месте.

Селтик – Рейнджерс 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
30 декабря, 15.30, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 25 Паулу Бернарду.
СелтикХарт, Джонстон, Скейлз, Уэлш (Навроцки, 35), Тэйлор, Макгрегор, О`Райли, Паулу Бернарду, Маэда, Пальма, Фурухаси.
РейнджерсБатленд, Тавернье, Балогун, Голдсон, Йылмаз, Стерлинг, Ландстрем, Кэнтуэлл, Маккосланд, Сима, Дессерс.
Предупреждения:
Джонстон (17), Паулу Бернарду (26).

Таблица чемпионата Шотландии

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