Чемпионат Шотландии. «Селтик» играет с «Рейнджерс»
«Рейнджерс» играют с «Селтиком» в главном дерби Шотландии.
«Селтик» Брендана Роджерса с 48 очками после 20 матчей лидирует в турнирной таблице. «Рейнджерс» провели 18 игр и набрали 43 балла, они идут на втором месте.
- Дата проведения
- 30 декабря, 15.30, «Селтик Парк»
- Гол:
- 1:0 – 25 Паулу Бернарду.
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Селтик –
Харт, Джонстон, Скейлз, Уэлш (Навроцки, 35), Тэйлор, Макгрегор, О`Райли, Паулу Бернарду, Маэда, Пальма, Фурухаси.
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Рейнджерс –
Батленд, Тавернье, Балогун, Голдсон, Йылмаз, Стерлинг, Ландстрем, Кэнтуэлл, Маккосланд, Сима, Дессерс.
- Предупреждения:
- Джонстон (17), Паулу Бернарду (26).
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