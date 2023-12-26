16-летний брат Мбаппе ведет переговоры с «ПСЖ» о первом профессиональном контракте

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Этан Мбаппе Футбол

Брат Килиана Мбаппе ведет переговоры о первом профессиональном контракте.

16-летний Этан, напомним, в декабре дебютировал за «ПСЖ», выйдя на 92-й минуте в матче против «Метца».

Теперь Этан ведет переговоры с «ПСЖ» о подписании первого профессионального контракта. Его юношеское соглашение истекает в конце сезона.

Брат Мбаппе хотел бы остаться в парижском клубе.

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16 комментариев
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Макрон участвует? Эйфелеву башню подсветят? Кого из клуба выгонят ради подписания контракта?
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Ответ Сергей Галынский
Мадрид,ау,есть еще один Мбаппе Уж одного то надо брать
На данный момент 2 Беллингема выглядят перспективнее
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Красавчик, сам ведёт переговоры. Без папы, мамы и даже сестры.
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Вот что имеет ввиду «ПСЖ» когда говорят, что Мбаппе у нас надолго. Даже если один уйдёт, Мбаппе в команде всё равно быть
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Как вовремя подрос брат. У шейхов появился новый козырь и аргумент для продления контракта : улучшение прежних условий + жирный контракт брату с обязательством регулярно подтягивать того к основе и давать игровое время.
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Ответ Moscwow
На данный момент 2 Беллингема выглядят перспективнее
Это то по факту,благо один уже здесь
А про Мбаппе так,шутка
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Мадрид,ау,есть еще один Мбаппе
Уж одного то надо брать
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Мбаппе всем хватит: и ПСЖо, и Реалу (в случае чего)
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шанс для Килиана, оставить Мбаппе в псж и уйти в Мадрид
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Ровно через 10 дней в истории между Мадридом и Мбаппе должна быть поставлена окончательная точка. Мне кажется, сейчас он Реалу совсем не нужен. Полезнее по схеме был бы Лаутаро Мартинес. Но в любом случаи, история через 10 дней должна быть закрыта.
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А где ещё двое, их же 4 всего)
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Что значит «брат Мбаппе»? Ведет переговоры их мамаша. Дальше давление от ПСЖ - хотите младшего в состав, продлевайте стершего. Заложники ситуации
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Время покажет, надеюсь он на половину будет хорош, как его брат. А так думаю, 10 неполных матчей за основу за 3 сезона, и дальнейшее путешествие по французским клубам.
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Семейный подряд)) Пока старший брат в команде, этот типок неплохо попаразитирует на парижских деньгах.
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Ответ Cruel Snake
Эта семья как клещ в этот клуб вцепились. Это надолго
Неподходящее сравнение: от клещей принято избавляться, а по ПСЖ этого что-то не заметно.
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