16-летний брат Мбаппе ведет переговоры с «ПСЖ» о первом профессиональном контракте

Брат Килиана Мбаппе ведет переговоры о первом профессиональном контракте.

16-летний Этан, напомним, в декабре дебютировал за « », выйдя на 92-й минуте в матче против «Метца».

Теперь Этан ведет переговоры с «ПСЖ» о подписании первого профессионального контракта. Его юношеское соглашение истекает в конце сезона.

Брат Мбаппе хотел бы остаться в парижском клубе.

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