Родри избежал серьезной травмы в финале клубного ЧМ: «Я был близок к тому, чтобы заплакать, но ничего страшного не случилось. Это был один из самых грубых подкатов в моей карьере»
Родри высказался о травме, полученной в финале клубного чемпионата мира.
На 68-й минуте финала клубного чемпионата мира опорник «Флуминенсе» Алекссандер сбил хавбека «Манчестер Сити» в подкате сзади. После этого у испанца возникли проблемы с правой ногой. Английская команда одержала победу в этом матче со счетом 4:0.
«Мне очень повезло. Это был один из самых грубых подкатов в моей карьере. Я был очень напуган, но, к счастью, ничего страшного. Я сказал игроку: «Нельзя так действовать».
Я выиграл больше, чем трофей. Я возвращаюсь домой целым и невредимым, но я был близок к тому, чтобы заплакать. Я очень волновался, но ничего страшного не случилось», – сказал Родри.
Игрок также подтвердил, что сможет принять участие в матче против «Эвертона» 27 декабря: «Да. Мне больно, потому что это было очень драматично, но ничего не пострадало», – добавил хавбек.
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- ты не прав! Нельзя так действовать!