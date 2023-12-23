Родри избежал серьезной травмы в финале клубного ЧМ: «Я был близок к тому, чтобы заплакать, но ничего страшного не случилось. Это был один из самых грубых подкатов в моей карьере»

Теги Флуминенсе Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы чемпионат мира среди клубов Родри Футбол

Родри высказался о травме, полученной в финале клубного чемпионата мира.

На 68-й минуте финала клубного чемпионата мира опорник «Флуминенсе» Алекссандер сбил хавбека «Манчестер Сити» в подкате сзади. После этого у испанца возникли проблемы с правой ногой. Английская команда одержала победу в этом матче со счетом 4:0. 

«Мне очень повезло. Это был один из самых грубых подкатов в моей карьере. Я был очень напуган, но, к счастью, ничего страшного. Я сказал игроку: «Нельзя так действовать». 

Я выиграл больше, чем трофей. Я возвращаюсь домой целым и невредимым, но я был близок к тому, чтобы заплакать. Я очень волновался, но ничего страшного не случилось», – сказал Родри

Игрок также подтвердил, что сможет принять участие в матче против «Эвертона» 27 декабря: «Да. Мне больно, потому что это было очень драматично, но ничего не пострадало», – добавил хавбек. 

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7 комментариев
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Ответ AA MM
Костолому прилетело - сразу за нытьё взялся.
Интересно откуда у болельщиков МЮ ненависть к Сити? Вы же не являетесь прямыми конкурентами в таблице, что с Родри что без 😃 Да и кого сломал Родри, огласите список? 🤔
+9
0
+9
Слава Богу, а то сезон для Сити мог бы быть уже закончен
+3
-1
+2
Хорошие новости. Теперь полностью сосредоточиться на АПЛ. Надо сократить отставание. Даже Тоттенхэм впереди
+3
-1
+2
Так наверное и сказал:
- ты не прав! Нельзя так действовать!
0
0
0
Ответ CHELSEA_2008
Интересно откуда у болельщиков МЮ ненависть к Сити? Вы же не являетесь прямыми конкурентами в таблице, что с Родри что без 😃 Да и кого сломал Родри, огласите список? 🤔
А при чём тут сити, если я пишу про родри? И тем более при чём тут фан рентбоев? Успехи пенсов привели к глорству за сити?)
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