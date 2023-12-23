«Аякс» вернет болельщикам деньги за проезд и билеты на проигранный матч с любительским «Херкулесом»: «Испытываем глубокий стыд»

Теги высшая лига Нидерланды Кубок Нидерландов Аякс болельщики Херкулес Футбол

«Аякс» вернет болельщикам деньги за билеты.

Позавчера амстердамский клуб потерпел поражение от «Херкулеса», выступающего в 4-м по силе дивизионе Нидерландов, со счетом 2:3. Команда Джона ван ’т Схипа завершила выступления в Кубке страны на стадии 1/16 финала. 

«Аякс» впервые в истории вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу. Всего таких встреч было 30. 

В этом матче «Аякс» поддерживали 325 человек. Клуб пообещал выплатить им компенсацию за билеты и проезд.

«Из-за плохой игры нашей команды вы, несомненно, болезненно пережили матч «Херкулес» – «Аякс». Мы разделяем эту боль и испытываем глубокий стыд.

После консультаций с группой игроков и техническим персоналом было принято решение, что все болельщики, купившие билет на матч, получат компенсацию.

Эта компенсация не избавит от воспоминаний о том болезненном вечере, но ничего не делать было нельзя. Спасибо за вашу безоговорочную поддержку», – заявили болельщикам в «Аяксе».

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4 комментария
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Испанский, надо испытывать испанский стыд
+2
-1
+1
Ответ TaR
Испанский, надо испытывать испанский стыд
Они испытывают голландский стыд
+3
-2
+1
Неуважение к соперникам. Не нужно так, пусть и позорно проиграли.
0
0
0
Ответ TaR
Испанский, надо испытывать испанский стыд
Голландцы 100 лет воевали за независимость от Испании и могут спокойно испытывать свой стыд
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