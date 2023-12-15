Бербатов про «МЮ» в ЛЧ: «Нельзя финишировать последним в группе с «Копенгагеном» и «Галатасараем». Вылет из турнира – заслуженный, команда не показала стабильности»

Теги Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Футбол

Димитар Бербатов неудовлетворительно оценил результат «Ман Юнайтед» в ЛЧ.

«Завершить групповой этап ниже «Копенгагена» и «Галатасарая» – это разочарование для всех. Результаты команды были недостаточно хороши.

Отсутствие европейского футболиста для «МЮ» – это плохо, потому что «Олд Траффорд» – это европейские вечера. Но команда выступила недостаточно хорошо и заслужила вылет.

Некоторые разозлятся, но при всем уважении ты не можешь финишировать последним в группе с «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Даже если ты играешь хорошо, но проигрываешь, этого недостаточно, потому что на групповом этапе Лиги чемпионов нужны очки, чтобы пройти в следующий раунд.

Все дело в результатах. Если результатов нет, вы финишируете последним – это очевидно.

Да, были игры, в которых команда выглядела нормально, играла хорошо, но если не знаешь, как играть хорошо на протяжении всего матча, появятся трудности.

У команды не было стабильности и концентрации», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов.

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