Ибрагимович о возвращении в «Милан»: «Моя любовь к «россонери» никогда не умрет. Возможность стать значимой частью их будущего – это то, о чем я мог только мечтать»

Златан Ибрагимович высказался о возвращении в «Милан».

Сегодня бывший футболист занял пост операционного партнера компании RedBird в области спорта, медиа и развлечений. Он также будет старшим советником владельцев и высшего руководства «Милана».

«Я чрезвычайно благодарен за то, что присоединяюсь к RedBird и « », занимая эти важные и влиятельные должности. RedBird сотрудничает с некоторыми из величайших спортсменов, команд и бизнесменов в мире, чтобы создавать значимые и результативные предприятия. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их инвестиционную деятельность в сфере спорта, медиа и развлечений.

Моя любовь к «россонери» никогда не умрет, и возможность стать значимой частью их будущего – это то, о чем я мог только мечтать. Я благодарен Джерри [Кардинале] за то, что он предоставил мне эту возможность. Я глубоко восхищен целеустремленностью, страстью и трудолюбием, которые RedBird и высшее руководство продемонстрировали с момента приобретения клуба.

Я не отношусь легкомысленно к этому решению – оно очень важное и личное для меня и моей семьи. Я долго и упорно думал о первых шагах в своей карьере после окончания карьеры игрока, и я очень рад начать это путешествие в составе RedBird и «Милана». Для меня и моей семьи это действительно возвращение домой в любимый клуб, где я завершил свою игровую карьеру и теперь начинаю следующую главу своей жизни», – заявил .

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