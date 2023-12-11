Ибрагимович вернется в «Милан» и станет советником владельца клуба. Объявят сегодня

Златан Ибрагимович вернется в «Милан».

Как сообщает La Repubblica, экс-футболист станет консультантом « » по спортивным вопросам и будет тесно сотрудничать с владельцем клуба Джерри Кардинале. Официально об этом объявят уже сегодня.

Financial Times уточняет, что Ибрагимович не только будет помогать RedBird в вопросах, связанных с «россонери», но еще и начнет работать над расширением портфеля активов компании в сфере спорта, медиа и развлечений в целом.

играл за «Милан» с 2010 по 2012 год и с 2020-го по 2023-й. Летом этого года швед объявил о завершении карьеры футболиста.

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