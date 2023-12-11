Ибрагимович вернется в «Милан» и станет советником владельца клуба. Объявят сегодня

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович вернется в «Милан».

Как сообщает La Repubblica, экс-футболист станет консультантом «Милана» по спортивным вопросам и будет тесно сотрудничать с владельцем клуба Джерри Кардинале. Официально об этом объявят уже сегодня. 

Financial Times уточняет, что Ибрагимович не только будет помогать RedBird в вопросах, связанных с «россонери», но еще и начнет работать над расширением портфеля активов компании в сфере спорта, медиа и развлечений в целом.

Ибрагимович играл за «Милан» с 2010 по 2012 год и с 2020-го по 2023-й. Летом этого года швед объявил о завершении карьеры футболиста. 

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18 комментариев
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Без него скучно, ура ура 🙌
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Ответ Трент Резнор
Логично, абсолютно культовая фигура для Милана
Для футбола 00-х и 10-х, давай объективно)
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Логично, абсолютно культовая фигура для Милана
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Не советником владельца клуба, а владельцем советника клуба 😎
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Милан правильно делает, привлекать и использовать такого колоритного персонажа нужно
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Все-таки футбол не смог жить долго без Ибрагимовича
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Ответ JENNINGS
Для футбола 00-х и 10-х, давай объективно)
Для футбола, если быть объективным, то до конца)
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Исключительно пиар ход. Златан никогда не показывал признаков умения взвешенно принимать решения
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Ответ Трент Резнор
Логично, абсолютно культовая фигура для Милана
Для клуба, или для города? 😁
Златан легенда обоих миланских клубов)
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Ответ Трент Резнор
А выбирай, что хочешь) я не конкретизировал
Цыганизация
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Ответ Трент Резнор
Логично, абсолютно культовая фигура для Милана
Для всего футбола точнее
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Ответ Алексей Полиенков
Для клуба, или для города? 😁 Златан легенда обоих миланских клубов)
А выбирай, что хочешь) я не конкретизировал
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Ответ Direct free kick
Цыганизация
Там достойная компания от Элвиса до Риты Хэйворт.
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