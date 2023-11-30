Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в «Текстильщик».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Текстильщик» контактировал с Мостовым, а также Робертом Евдокимовым, Александром Григоряном и Андреем Карякой.

«Со мной никто из «Текстильщика» не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб, – пустышка.

Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Игорь Колыванов?

Мы с ним постоянно на связи, почти каждый день созваниваемся.

Он является главным тренером «Текстильщика» и никуда уходить не собирается», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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