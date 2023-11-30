Мостовой о возможном назначении в «Текстильщик»: «Пустышка. Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Колыванов?»

Теги премьер-лига Россия Игорь Колыванов Александр Мостовой Текстильщик Футбол

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в «Текстильщик».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Текстильщик» контактировал с Мостовым, а также Робертом Евдокимовым, Александром Григоряном и Андреем Карякой.

«Со мной никто из «Текстильщика» не связывался. Информация о том, что я могу возглавить этот клуб, – пустышка.

Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Игорь Колыванов?

Мы с ним постоянно на связи, почти каждый день созваниваемся.

Он является главным тренером «Текстильщика» и никуда уходить не собирается», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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9 комментариев
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Мостовой о возможном назначении в «Реал»: «Пустышка. Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Анчелотти?»
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Спортс теряет хватку. Заголовок должен был быть:

Мостовой: Пустышка! Как я могу возглавить команду?
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При чём тут друг? Не далее как 2 недели тому назад:
«В моём возрасте дальние перелеты уже опасны».
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Мостовой:Пустышка ,мой хороший друг Колыванов!Я могу возглавить Текстильщик!
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Господи, спаси ивановский Текстильщик от такого наказания 🙏
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А мост отучидся на тренера?
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Ответ Oleg Olegov
Мостовой о возможном назначении в «Реал»: «Пустышка. Как я могу возглавить команду, в которой работает мой хороший друг Анчелотти?»
Как он может тренировать клуб,президент которого никогда не играл в футбол, нет Реал ему не подходит.
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