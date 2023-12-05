Эрик тен Хаг: «Мы не роботы. Усталость может стать проблемой, если сыграть три тяжелых матча за шесть дней. Это не оправдание»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался об усталости игроков «Манчестер Юнайтед».

«На неделе мы сыграли два хороших матча и один – плохой. Команда двигается в правильном направлении.

Мы показали очень хороший футбол и забили очень хорошие голы против «Галатасарая» и «Эвертона», но против «Ньюкасла» мы сыграли не очень хорошо. Мы понимаем это.

Мы недовольны такой игрой, потому что имели два хороших момента, чтобы набрать одно очко. Проявив немного больше решимости, мы могли бы что-то добиться.

Мы не роботы. Если сыграть три матча за шесть дней, причем тяжелых матча, то усталость может стать проблемой. Это не оправдание, но как есть, так есть», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А про Ньюкасл, который одним составом играет уже три матча подряд без замен и все равно распинает МЮ он решил вежливо умолчать? Им наверное усталость не мешает
+11
0
+11
У других команд наверное такого нет
+3
0
+3
«Это не оправдания», заявил ЭТХ оправдываясь.
+3
0
+3
"Это не опрадание" - а что???
Против Галатасарая, значит, хорошо...
Против Ньюкасла - не очень хорошо...
Что тогда плохо?...
+2
0
+2
Он тренирует Лутон или я что то пропустил?
+2
0
+2
Всё-таки звучит как оправдание.
+2
0
+2
Онана устал привозить. Дайте отдохнуть бедолаге.
+1
0
+1
Почему он постоянно говорит про одно очко 🤨 надо играть на победу в каждом матче!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий