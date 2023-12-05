Эрик тен Хаг: «Мы не роботы. Усталость может стать проблемой, если сыграть три тяжелых матча за шесть дней. Это не оправдание»

Эрик тен Хаг высказался об усталости игроков «Манчестер Юнайтед».

«На неделе мы сыграли два хороших матча и один – плохой. Команда двигается в правильном направлении.

Мы показали очень хороший футбол и забили очень хорошие голы против «Галатасарая» и «Эвертона», но против «Ньюкасла» мы сыграли не очень хорошо. Мы понимаем это.

Мы недовольны такой игрой, потому что имели два хороших момента, чтобы набрать одно очко. Проявив немного больше решимости, мы могли бы что-то добиться.

Мы не роботы. Если сыграть три матча за шесть дней, причем тяжелых матча, то усталость может стать проблемой. Это не оправдание, но как есть, так есть», – сказал главный тренер « » .

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