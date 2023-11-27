Карасев обслужит игру саудовской лиги «Аль-Фейха» – «Дамак», а не матч «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» («Але, рэф!»)

Теги премьер-лига Россия судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Сергей Карасев Аль-Фейха Дамак Футбол

Сергей Карасев не будет работать на матче «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Бывший футбольный арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев уточнил информацию о назначении российского арбитра Сергея Карасева на матч саудовской лини.

Ранее в медиа появилась информация, что Карасев обслужит встречу между «Аль-Хилалем» и «Аль-Насром».

Синяев уточнил, что Карасев, а также его ассистенты Игорь Демешко, Алексей Лунев и Виталий Мешков (ВАР) обслужат матч чемпионата Саудовской Аравии 1 декабря. Но это будет не игра лидеров чемпионата, а матч «Аль-Фейха» – «Дамак».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Уокер
Все равно очень рад за Карасева !
+42
-3
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АРТУР АЛИЕВ
Только настроился смотреть матч «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» с Карасевым и на тебе, нож в спину
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TheDustman
Искупаем коней в шампанском! Ни того ни другого? Тогда хотя бы кота пивом обольем!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexsem69
Можно сказать, что прорыв!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Карасев вроде сильным судьей считается с международным опытом, смысл его звать на матч середняков?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Только настроился смотреть матч «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» с Карасевым и на тебе, нож в спину
Ятаган)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kuryanin
Ответ RUS>
саудиты ведь не лохи, на матч топ-клубов назначать карася смешно. все видели как он провалил игру зенит - краснодар, где надо был красную показать, он даже желтую побоялся достать из-за чего полностью потерял контроль над игрой
Аль-Наср уже подготовил ручного верблюдика вместо ручного карасика.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Коллега отдыхал в Венесуэле там был чувак он судил полуфинал мира - и типа сказал знаю одного супер арбитра из РФ Иванова!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Мешкова под Криша не поставили🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Эх, а я уже обрадовался!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KKA
Ответ Спартак Уокер
Все равно очень рад за Карасева !
Так они к нам , мы к ним , так и задумано было , вроде )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MustangGT
Ответ Kuryanin
Аль-Наср уже подготовил ручного верблюдика вместо ручного карасика.
Команда наследного принца СА - Хиляль, а не Наср. Вот на его верблюдика и посмотрим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий