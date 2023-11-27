Карасев обслужит игру саудовской лиги «Аль-Фейха» – «Дамак», а не матч «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» («Але, рэф!»)

Сергей Карасев не будет работать на матче «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля».

Бывший футбольный арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев уточнил информацию о назначении российского арбитра Сергея Карасева на матч саудовской лини.

Ранее в медиа появилась информация, что Карасев обслужит встречу между «Аль-Хилалем» и «Аль-Насром».

Синяев уточнил, что Карасев, а также его ассистенты Игорь Демешко, Алексей Лунев и Виталий Мешков (ВАР) обслужат матч чемпионата Саудовской Аравии 1 декабря. Но это будет не игра лидеров чемпионата, а матч «Аль-Фейха» – «Дамак».

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