Глава Серии А об убийстве студентки, найденной с 20 ножевыми ранениями: «Футбол осуждает любое насилие над женщинами и не хочет видеть на стадионах тех, кто совершает преступления, – это не болельщики»

Глава Серии А на фоне резонансного убийства осудил насилие над женщинами.

22-летняя Джулия Чеккеттин была найдена мертвой в овраге в субботу, 18 ноября, с двадцатью ножевыми ранениями в шею и в голову. Она пропала за неделю до этого, с тех пор полиция вела поиски.

Главным подозреваемым в убийстве стал бывший парень Джулии, 22-летний Филиппо Т. Они состояли в отношениях полтора года и расстались летом 2023-го. С тех пор они поддерживали связь.

11 ноября Джулия и Филиппо встретились возле торгового центра. По словам свидетелей, между ними произошел конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень избил девушку на парковке, а затем затащил к себе в машину. Подозреваемый был задержан в Германии 16 ноября.

«В свете последних драматических событий в следующем туре чемпионата кампания «Насилию – красный свет», проводимая ежегодно, будет еще масштабнее и призовет все клубы и послов лиги сосредоточить усилия на осуждении и предотвращении любых мерзких и жестоких действий в отношении женщин.

По этой причине, в дополнение к различным инициативам по расширению осведомленности, которые будут проведены на всех стадионах в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (отмечается 25 ноября – Sports.ru), важно предложить конкретные и решительные действия, в том числе на нормативном уровне. Сам футбол может стать примером в этом смысле.

Для тех, кто совершает подобные преступления в отношении женщин, требуются не только все предусмотренные наказания, но и подобные меры, поскольку лица, совершающие такие преступления, не являются болельщиками. Футбол решительно осуждает любое насилие над женщинами и не хочет видеть на стадионах тех, кто совершает преступления, все больше беспокоящие всю страну», – сказал Лоренцо Казини.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?