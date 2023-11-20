Глава Серии А об убийстве студентки, найденной с 20 ножевыми ранениями: «Футбол осуждает любое насилие над женщинами и не хочет видеть на стадионах тех, кто совершает преступления, – это не болельщики»

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Глава Серии А на фоне резонансного убийства осудил насилие над женщинами.

22-летняя Джулия Чеккеттин была найдена мертвой в овраге в субботу, 18 ноября, с двадцатью ножевыми ранениями в шею и в голову. Она пропала за неделю до этого, с тех пор полиция вела поиски.

Главным подозреваемым в убийстве стал бывший парень Джулии, 22-летний Филиппо Т. Они состояли в отношениях полтора года и расстались летом 2023-го. С тех пор они поддерживали связь.

11 ноября Джулия и Филиппо встретились возле торгового центра. По словам свидетелей, между ними произошел конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как парень избил девушку на парковке, а затем затащил к себе в машину. Подозреваемый был задержан в Германии 16 ноября.

«В свете последних драматических событий в следующем туре чемпионата кампания «Насилию – красный свет», проводимая ежегодно, будет еще масштабнее и призовет все клубы и послов лиги сосредоточить усилия на осуждении и предотвращении любых мерзких и жестоких действий в отношении женщин.

По этой причине, в дополнение к различным инициативам по расширению осведомленности, которые будут проведены на всех стадионах в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (отмечается 25 ноября –  Sports.ru), важно предложить конкретные и решительные действия, в том числе на нормативном уровне. Сам футбол может стать примером в этом смысле.

Для тех, кто совершает подобные преступления в отношении женщин, требуются не только все предусмотренные наказания, но и подобные меры, поскольку лица, совершающие такие преступления, не являются болельщиками. Футбол решительно осуждает любое насилие над женщинами и не хочет видеть на стадионах тех, кто совершает преступления, все больше беспокоящие всю страну», – сказал Лоренцо Казини.

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23 комментария

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Eridan
Зашел, чтобы почитать, при чем тут футбол - так и не понял.
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Tollie
эта новость - идеальное отражение моего любимого анекдота:

«А теперь - новости культуры. Вчера был застрелен директор филармонии...»
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Benjamin
Классно, что высказываются об этом на всех уровнях, у нас никто не говорил об убийстве Веры Пехтелевой
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ОттоДракула
Ответ Benjamin
Классно, что высказываются об этом на всех уровнях, у нас никто не говорил об убийстве Веры Пехтелевой
Так её убийца нынче народный герой.
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Breakthrougher
А что насчет мерзких и жестоких действий в отношении мужчин?
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Ненавидящий2.0
Ответ Eridan
Зашел, чтобы почитать, при чем тут футбол - так и не понял.
стадионы, акции в рамках серии А "скажи насилию - нет!" вот это позволило перепостить эту новость с сайта "Криминальная Италия"

А меня больше всего удивил акцент на женщинах, новость составлена так, что если бы нашли жертву мужского пола с 20ю ножевыми, то это так... рядовой случай
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Мистер Громов
Ответ Benjamin
Наверно пропаганду смотрели, оторваться не могли
Не знаю, чем они занимались, но виноваты в её смерти тоже.
Безразличие людей порой удивляет.
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Мистер Громов
Ответ Benjamin
Классно, что высказываются об этом на всех уровнях, у нас никто не говорил об убийстве Веры Пехтелевой
Там и соседи отличились.. Девчонка кричала, плакала часами - эти будто не слышат. Мразоты.
+5
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Птюч, Ёж.
Ответ Георгий Большаков
Насилие над женщинами - плохо, насилие над мужчинами - хорошо.
жизнь мужчин имеет значение!
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Benjamin
Ответ Мистер Громов
Там и соседи отличились.. Девчонка кричала, плакала часами - эти будто не слышат. Мразоты.
Наверно пропаганду смотрели, оторваться не могли
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Георгий Большаков
Насилие над женщинами - плохо, насилие над мужчинами - хорошо.
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Анастасия Прудникова
Все правильно сказал. Соболезнования родным погибшей. 😢
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внучок Бэйхайма
Авторы Спортса пишут детектив
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внучок Бэйхайма
Интересно, обыски реактивных турбин в аэропорту Махачкалы имеют отношение к футбику?
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Alexander Zubkov
да причем здесь футбол то вообще? ну всё сейчас к футболу примазывают, это уже не праздник спорта стал, а доска объявлений для любых повесточек: ЛГБТ, антивоенных действий, акции против расизма, теперь вот против насилия над женщинами. Для этого есть уголовной кодекс, вот он и пусть осуждает, зачем к футболу это цеплять всё? Вот поэтому футбол и теряет популярность, его всё меньше смотрят, потому что его используют, как локомотив для раздачи политических и прочих повесточек, а не как спортивное событие. Скоро выборы президента будут примазывать к футболу, осталось только это.
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Evgeniy Nesterov
при чем здесь футбол и этот случай. че за бред
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Hell.Yeah.
скажи насилию - иногда
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Олег Акимов
Ответ Мистер Громов
Не знаю, чем они занимались, но виноваты в её смерти тоже. Безразличие людей порой удивляет.
Насколько я знаю, они названивали в полицию, но те отказались ехать. Потом этих полицейских наказали достаточно символически.
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Benjamin
Ответ Мистер Громов
Не знаю, чем они занимались, но виноваты в её смерти тоже. Безразличие людей порой удивляет.
Согласен
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