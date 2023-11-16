Глебов о том, против каких сборных хотел бы сыграть: «Испания или Германия. Хорошо играют с мячом»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу Сборная России по футболу Данил Глебов Футбол

Данил Глебов рассказал, против каких сборных хотел бы сыграть.

– Если бы вас спросили, с кем хотели сыграть на уровне сборной?

Испания. По игре с мячом одна из лучших. Либо Германия – они тоже с мячом достаточно хорошо играют. Две молодые команды, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.

Данил Глебов: «Хочется, чтобы вокруг сборной России было меньше негатива. Неохота это читать и слышать»

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7 комментариев

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Евгений Кислицын
сыграешь лет через 15 ща сборную ветеранов
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.ru
Данил, когда кубинцы на поле загалдят на своём... попробуй представить что это Испания
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TheSportNik
Какая Испания?
Тебя возят Ишков с Дмитриевым из Урала, а Мешковых на поле и на ВАРе не будет против испанцев, сиди дома и радуйся тому,что Карпин тренер сборной и Ростова, а нормальный тренер , уровня Хиддинка и близко не подпустил бы к сборной таких игроков, что сейчас играют там.
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Glukinho
Испания с мячом подобна России с мячом, только без мяча
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Peter Parker
Глебов, видимо, за какой-то другой сборной Германии следит. У Бундестим еще не одни пенсионеры, но их точно не назвать молодой командой. Да и с мячом там тоже вопросики имеются, к моему сожалению.
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Viktor Poljakov
Ответ Евгений Кислицын
сыграешь лет через 15 ща сборную ветеранов
Да какая сборная ветеранов... Глебов в Ростове сейчас играет на уровне 2-й лиги.... Раньше лучше играл!!! Второй мяч, кстати от Спартака, тоже на его совести, он не смог противостоять нападающему Спартака возле штрафной.....
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