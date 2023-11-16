Глебов о том, против каких сборных хотел бы сыграть: «Испания или Германия. Хорошо играют с мячом»
Данил Глебов рассказал, против каких сборных хотел бы сыграть.
– Если бы вас спросили, с кем хотели сыграть на уровне сборной?
– Испания. По игре с мячом одна из лучших. Либо Германия – они тоже с мячом достаточно хорошо играют. Две молодые команды, – сказал полузащитник «Ростова» и сборной России.
Данил Глебов: «Хочется, чтобы вокруг сборной России было меньше негатива. Неохота это читать и слышать»
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Тебя возят Ишков с Дмитриевым из Урала, а Мешковых на поле и на ВАРе не будет против испанцев, сиди дома и радуйся тому,что Карпин тренер сборной и Ростова, а нормальный тренер , уровня Хиддинка и близко не подпустил бы к сборной таких игроков, что сейчас играют там.