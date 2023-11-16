Глебов о том, против каких сборных хотел бы сыграть: «Испания или Германия. Хорошо играют с мячом»

Данил Глебов рассказал, против каких сборных хотел бы сыграть.

– Если бы вас спросили, с кем хотели сыграть на уровне сборной?

– . По игре с мячом одна из лучших. Либо Германия – они тоже с мячом достаточно хорошо играют. Две молодые команды, – сказал полузащитник « » и сборной России.

Данил Глебов: «Хочется, чтобы вокруг сборной России было меньше негатива. Неохота это читать и слышать»

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