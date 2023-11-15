Воспитанник «Барсы» Гримальдо: «В «Реал» хочет перейти каждый игрок. Это один из лучших клубов мира, если не лучший»

Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» одним из лучших клубов мира.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб интересуется воспитанником «Барселоны» , ныне выступающим за « ».

Левый защитник был в академии «Барсы» с 2008 по 2011 год, затем, до 2016-го, он выступал за вторую команду каталонцев.

« » – одна из лучших команд в мире, если не лучшая. В этот клуб хочет перейти каждый игрок, но в данный момент я нахожусь в Леверкузене.

Я здесь уже три месяца, и все идет отлично. Мы должны продолжать работать, а будущее покажет, что произойдет», – сказал Гримальдо.

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