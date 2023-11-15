Воспитанник «Барсы» Гримальдо: «В «Реал» хочет перейти каждый игрок. Это один из лучших клубов мира, если не лучший»

Теги Байер бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Алекс Гримальдо Футбол

Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» одним из лучших клубов мира.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб интересуется воспитанником «Барселоны» Алексом Гримальдо, ныне выступающим за «Байер».

Левый защитник был в академии «Барсы» с 2008 по 2011 год, затем, до 2016-го, он выступал за вторую команду каталонцев.

«Реал» – одна из лучших команд в мире, если не лучшая. В этот клуб хочет перейти каждый игрок, но в данный момент я нахожусь в Леверкузене.

Я здесь уже три месяца, и все идет отлично. Мы должны продолжать работать, а будущее покажет, что произойдет», – сказал Гримальдо.

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9 комментариев

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Avazbek Rasulov
В заголовке воспитанник барсы, а в тексте воспитанник байера..
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JENNINGS
Даже воспитанник «Барсы» признаёт, что «Реал» - величайший клуб в истории футбола!
+10
-5
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Федя-гол
давайте вы сначала Бундеслигу выиграете и в лч нормально выступите, а потом уже по реалам разбежитесь)
+5
-3
+2
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JENNINGS
Ответ Zenit2013
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Ага, ждём комментариев от кенгуру, риго, муравья в духе «что за ноунейм» и т.д.)
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corazón blanco
Гримальдо - шикарный бесплатный трансфер для Байера, без раскачки влился в команду и стал показывать футбол высочайшего уровня.
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Zenit2013
Ответ JENNINGS
Даже воспитанник «Барсы» признаёт, что «Реал» - величайший клуб в истории футбола!
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