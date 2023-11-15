Воспитанник «Барсы» Гримальдо: «В «Реал» хочет перейти каждый игрок. Это один из лучших клубов мира, если не лучший»
Воспитанник «Барселоны» назвал «Реал» одним из лучших клубов мира.
Ранее сообщалось, что мадридский клуб интересуется воспитанником «Барселоны» Алексом Гримальдо, ныне выступающим за «Байер».
Левый защитник был в академии «Барсы» с 2008 по 2011 год, затем, до 2016-го, он выступал за вторую команду каталонцев.
«Реал» – одна из лучших команд в мире, если не лучшая. В этот клуб хочет перейти каждый игрок, но в данный момент я нахожусь в Леверкузене.
Я здесь уже три месяца, и все идет отлично. Мы должны продолжать работать, а будущее покажет, что произойдет», – сказал Гримальдо.
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