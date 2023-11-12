Фабрегас возглавит «Комо», идущий на 6-м месте во 2-й лиге Италии. Сеск тренирует молодежную команду с июля

Теги Франсеск Фабрегас Д2 Италия Комо Джанлука Ди Марцио Морено Лонго Футбол

Франсеск Фабрегас станет новым главным тренером «Комо».

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что руководство клуба приняло решение уволить Морено Лонго, несмотря на победу в матче против «Асколи» (1:0) 11 ноября.

Освободившееся место займет бывший полузащитник сборной Испании, с лета тренирующий молодежную команду «Комо».

Фабрегас играл за итальянский клуб в сезоне-2022/23. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

На данный момент команда идет на 6-м месте во второй лиге Италии, набрав 21 очко за 12 матчей. Прошлый розыгрыш она завершила на 13-й строчке.

Фабрегас закончил карьеру. И тут же стал тренером

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9 комментариев

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Peter Parker
Что-то мне поплохело от таких новостей, хотя и у самого была недавно первая днюха после 30. Пойду, послушаю что ли Vive La Vida от Gusanito, смотаюсь ненадолго в 2005 год
+7
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Dmitry Spector
Ответ mc-manaman
даже сеск начинает со второй лиги Италии, а Абаскаль с рпл начал сразу
Мостовой, перелогинься
+7
0
+7
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Peter Parker
Ответ mc-manaman
даже сеск начинает со второй лиги Италии, а Абаскаль с рпл начал сразу
Для справки, Абаскаль еще в 2017 дебютировал как главный тренер. До этого сезон тренируя молодежку Севильи
+4
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+4
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Антон Фалафель
Значит теперь ждём Головина в Комо.
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Peter Parker
Что-то мне поплохело от таких новостей, хотя и у самого была недавно первая днюха после 30. Пойду, послушаю что ли Vive La Vida от Gusanito, смотаюсь ненадолго в 2005 год
Viva la Vida Colplay круче😀
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Ответ Peter Parker
Что-то мне поплохело от таких новостей, хотя и у самого была недавно первая днюха после 30. Пойду, послушаю что ли Vive La Vida от Gusanito, смотаюсь ненадолго в 2005 год
И вышла примерно в тоже время
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Peter Parker
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Viva la Vida Colplay круче😀
Каждому своё
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