Фабрегас возглавит «Комо», идущий на 6-м месте во 2-й лиге Италии. Сеск тренирует молодежную команду с июля

Франсеск Фабрегас станет новым главным тренером «Комо».

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что руководство клуба приняло решение уволить Морено Лонго, несмотря на победу в матче против «Асколи» (1:0) 11 ноября.

Освободившееся место займет бывший полузащитник сборной Испании, с лета тренирующий молодежную команду « ».

Фабрегас играл за итальянский клуб в сезоне-2022/23. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

На данный момент команда идет на 6-м месте во второй лиге , набрав 21 очко за 12 матчей. Прошлый розыгрыш она завершила на 13-й строчке.

Фабрегас закончил карьеру. И тут же стал тренером

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?