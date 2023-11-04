Хавбек «Оренбурга» Михайлов о будущем в «Зените»: «Вернусь и заиграю. Главное — работать и верить»
Ярослав Михайлов верит, что сможет заиграть в «Зените».
20-летний хавбек сине-бело-голубых выступает за «Оренбург» на правах аренды.
— Были ли другие варианты продолжения вашей карьеры, кроме «Оренбурга»?
— Не знаю.
— Вам руководство сказало: «Отдаем тебя в «Оренбург»?
— Ну, не так это было. Была возможность перейти в «Оренбург». Посчитал этот выбор интересным.
— Почему у молодых российских футболистов не получается заиграть в «Зените»?
— «Зенит» — это клуб номер один в России, самая большая конкуренция в стране. Чтобы выиграть конкуренцию, ты должен быть сильнее игрока на твоей позиции. Если твое время еще не пришло, тебе нужно покататься.
— Есть вообще мнение, что молодым игрокам в «Зените» заиграть почти невозможно.
— Все возможно. Главное — работать и верить.
— Вы верите, что у вас есть шансы?
— Да.
— Давно не было примеров, когда молодой футболист после аренды возвращается в «Зенит» и играет.
— Значит, я таким буду — вернусь и заиграю, – сказал полузащитник «Оренбурга».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но нынче в Зените молодой заиграть может только, если это сын Миллера. Правда, у него вряд ли российский паспорт. Так что это плюс ещё один легионер будет
там смогли воспитать, теперь нужно огранить, дать уверенность и прокачать до конца скилы.