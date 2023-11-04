Хавбек «Оренбурга» Михайлов о будущем в «Зените»: «Вернусь и заиграю. Главное — работать и верить»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Ярослав Михайлов Футбол

Ярослав Михайлов верит, что сможет заиграть в «Зените».

20-летний хавбек сине-бело-голубых выступает за «Оренбург» на правах аренды.

— Были ли другие варианты продолжения вашей карьеры, кроме «Оренбурга»?

— Не знаю.

— Вам руководство сказало: «Отдаем тебя в «Оренбург»?

— Ну, не так это было. Была возможность перейти в «Оренбург». Посчитал этот выбор интересным.

— Почему у молодых российских футболистов не получается заиграть в «Зените»?

— «Зенит» — это клуб номер один в России, самая большая конкуренция в стране. Чтобы выиграть конкуренцию, ты должен быть сильнее игрока на твоей позиции. Если твое время еще не пришло, тебе нужно покататься.

— Есть вообще мнение, что молодым игрокам в «Зените» заиграть почти невозможно.

— Все возможно. Главное — работать и верить.

— Вы верите, что у вас есть шансы?

— Да.

— Давно не было примеров, когда молодой футболист после аренды возвращается в «Зенит» и играет.

— Значит, я таким буду — вернусь и заиграю, – сказал полузащитник «Оренбурга».

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4 комментария

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Архитектор Мендисабаль
Настрой, конечно, неплохой. А стоило ли в таком случае вставать в строй хейтеров Зенита, тем более высказываться в адрес Зенита публично в явно негативном ключе?
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Fedoseich
Настрой, конечно, на 5+.
Но нынче в Зените молодой заиграть может только, если это сын Миллера. Правда, у него вряд ли российский паспорт. Так что это плюс ещё один легионер будет
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Quiet Dad
парнишку из Краснодара надо брать. в правильных руках топ кипером станет.
там смогли воспитать, теперь нужно огранить, дать уверенность и прокачать до конца скилы.
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