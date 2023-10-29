Деограсия об 1:1 с «Крыльями»: «После двух замен второй тайм был лучше. Мы приезжали сюда за тремя очками»

Давид Деограсия подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:1) в Мир РПЛ.

«Первый тайм получился хуже, чем второй. Это была моя ошибка. Возможно, игроки меня не так поняли, либо я не так объяснил. Но ничего, мы сделали изменения, пообщались с игроками.

Мы приезжали сюда выигрывать, за тремя очками. Но увозим только один балл. Мы сделали две замены, потому что были видно, что нужно это делать. После этих замен второй тайм был лучше.

Всегда хорошо набирать баллы. Сегодня мы играли против хорошей команды, которая находится вверху турнирной таблицы. Хотелось набрать три очка, но лучше один балл, чем поражение», — сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!