Осинькин об 1:1 с «Оренбургом»: «Наверное, результат справедлив. После пропущенного гола мы упустили контроль над игрой»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:1) в Мир РПЛ.

«Мы хорошо провели первый тайм, и минут 10–15 второго тайма тоже были достаточно активные с нашей стороны. Но дальше мы немного утратили контроль за игрой. Хотелось бы сделать определенные замены, но чувствовался дефицит игроков на некоторых позициях.

После пропущенного гола мы упустили контроль над игрой. В этот момент хотелось бы более четких действий от игроков, но мы стали проигрывать в борьбе и немного в скорости. В конце нам удалось выровнять ситуацию, последние минут 15 играли на встречных курсах.

Если оценить всю игру, наверное, результат справедлив. Конечно, «Оренбург» ниже в таблице, но кто смотрит их матчи, тот понимает, что у них есть качества и много качественных матчей. Спросите у «Зенита», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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1 комментарий

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Roman
Первый тайм за Крыльями. второй полностью за Оренбургом
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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