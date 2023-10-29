Осинькин об 1:1 с «Оренбургом»: «Наверное, результат справедлив. После пропущенного гола мы упустили контроль над игрой»

Игорь Осинькин подвел итоги матча с «Оренбургом» (1:1) в Мир РПЛ.

«Мы хорошо провели первый тайм, и минут 10–15 второго тайма тоже были достаточно активные с нашей стороны. Но дальше мы немного утратили контроль за игрой. Хотелось бы сделать определенные замены, но чувствовался дефицит игроков на некоторых позициях.

После пропущенного гола мы упустили контроль над игрой. В этот момент хотелось бы более четких действий от игроков, но мы стали проигрывать в борьбе и немного в скорости. В конце нам удалось выровнять ситуацию, последние минут 15 играли на встречных курсах.

Если оценить всю игру, наверное, результат справедлив. Конечно, « » ниже в таблице, но кто смотрит их матчи, тот понимает, что у них есть качества и много качественных матчей. Спросите у «Зенита», – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!